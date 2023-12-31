На Запоріжжі загинув воїн-волинянин Микола Федорук





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



В Запорізькій області загинув Микола Федорук, 1987 року народження. Житель села Гряди.



Похорон Героя відбудеться в понеділок, 22 січня.

Об 11:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.

О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Казанської ікони Божої Матері села Гряди.



Чин погребіння - сільське кладовище.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-українська війна забрала життя ще одного військовослужбовця з Волині, який захищав свою Батьківщину.Про це повідомив Нововолинський міський головаВ Запорізькій області загинув, 1987 року народження. Житель села Гряди.Похорон Героя відбудеться в понеділок, 22 січня.Об 11:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Казанської ікони Божої Матері села Гряди.Чин погребіння - сільське кладовище.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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