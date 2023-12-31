На Запоріжжі загинув воїн-волинянин Микола Федорук
Сьогодні, 15:10
Російсько-українська війна забрала життя ще одного військовослужбовця з Волині, який захищав свою Батьківщину.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
В Запорізькій області загинув Микола Федорук, 1987 року народження. Житель села Гряди.
Похорон Героя відбудеться в понеділок, 22 січня.
Об 11:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Казанської ікони Божої Матері села Гряди.
Чин погребіння - сільське кладовище.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
В Запорізькій області загинув Микола Федорук, 1987 року народження. Житель села Гряди.
Похорон Героя відбудеться в понеділок, 22 січня.
Об 11:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Казанської ікони Божої Матері села Гряди.
Чин погребіння - сільське кладовище.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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