Українська тенісистка розгромила росіянку на Australian Open і відмовилася від спільного фото. ВІДЕО
Сьогодні, 13:48
Українська тенісистка Марта Костюк перед 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії проігнорувала традиційний ритуал із фотографуванням суперниць. Киянка не захотіла стояти поруч із нейтральною росіянкою Марією Тімофєєвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis.
Показовий епізод трапився перед стартом поєдинку 4-го кола Australian Open. Українка відмовилася від спільної світлини з уродженкою Москви.
На передматчевому інструктажі Костюк повідомила судді Мар'яні Вельовіч, що не робитиме фото з Тімофєєвою. Сербська арбітриня спокійно відреагувала на позицію української тенісистки. Зрештою, Костюк і Тімофєєва окремо сфотографувалися з дівчинкою, яка проводила жеребкування.
Показовий "прочухан" для представниці країни-агресорки з нейтральним статусом не минув даремно. Українка впевнено розібралася з Тімофєєвою в двох сетах, віддавши всього три гейми (6:2, 6:1). У першому в житті чвертьфіналі мейджора Костюк зустрінеться з американкою Гауфф (23 січня).
До слова, напередодні Ястремська вибила американку Наварро на шляху в 1/8 фіналу мейджора.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis.
Показовий епізод трапився перед стартом поєдинку 4-го кола Australian Open. Українка відмовилася від спільної світлини з уродженкою Москви.
На передматчевому інструктажі Костюк повідомила судді Мар'яні Вельовіч, що не робитиме фото з Тімофєєвою. Сербська арбітриня спокійно відреагувала на позицію української тенісистки. Зрештою, Костюк і Тімофєєва окремо сфотографувалися з дівчинкою, яка проводила жеребкування.
Показовий "прочухан" для представниці країни-агресорки з нейтральним статусом не минув даремно. Українка впевнено розібралася з Тімофєєвою в двох сетах, віддавши всього три гейми (6:2, 6:1). У першому в житті чвертьфіналі мейджора Костюк зустрінеться з американкою Гауфф (23 січня).
До слова, напередодні Ястремська вибила американку Наварро на шляху в 1/8 фіналу мейджора.
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