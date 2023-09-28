Українська тенісистка розгромила росіянку на Australian Open і відмовилася від спільного фото. ВІДЕО





Про це повідомляє



Показовий епізод трапився перед стартом поєдинку 4-го кола Australian Open. Українка відмовилася від спільної світлини з уродженкою Москви.



На передматчевому інструктажі Костюк повідомила судді Мар'яні Вельовіч, що не робитиме фото з Тімофєєвою. Сербська арбітриня спокійно відреагувала на позицію української тенісистки. Зрештою, Костюк і Тімофєєва окремо сфотографувалися з дівчинкою, яка проводила жеребкування.





Показовий "прочухан" для представниці країни-агресорки з нейтральним статусом не минув даремно. Українка впевнено розібралася з Тімофєєвою в двох сетах, віддавши всього три гейми (6:2, 6:1). У першому в житті чвертьфіналі мейджора Костюк зустрінеться з американкою Гауфф (23 січня).



До слова, напередодні Ястремська вибила американку Наварро на шляху в 1/8 фіналу мейджора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська тенісистка Марта Костюк перед 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії проігнорувала традиційний ритуал із фотографуванням суперниць. Киянка не захотіла стояти поруч із нейтральною росіянкою Марією Тімофєєвою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis.Показовий епізод трапився перед стартом поєдинку 4-го кола Australian Open. Українка відмовилася від спільної світлини з уродженкою Москви.На передматчевому інструктажі Костюк повідомила судді Мар'яні Вельовіч, що не робитиме фото з Тімофєєвою. Сербська арбітриня спокійно відреагувала на позицію української тенісистки. Зрештою, Костюк і Тімофєєва окремо сфотографувалися з дівчинкою, яка проводила жеребкування.Показовий "прочухан" для представниці країни-агресорки з нейтральним статусом не минув даремно. Українка впевнено розібралася з Тімофєєвою в двох сетах, віддавши всього три гейми (6:2, 6:1). У першому в житті чвертьфіналі мейджора Костюк зустрінеться з американкою Гауфф (23 січня).До слова, напередодні Ястремська вибила американку Наварро на шляху в 1/8 фіналу мейджора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію