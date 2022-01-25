Біля Луцька фура на смерть збила 37-річного чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 14:29
Уночі в неділю, 21 січня, на дорозі біля села Прилуцьке Луцького району фура на смерть збила людину.
Про це виданню ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
40-річний водій вантажівки «Мерседес-Бенс» скоїв наїзд на 37-річного лучанина, який йшов по проїжджій частині.
Пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Водій був тверезий.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це виданню ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
40-річний водій вантажівки «Мерседес-Бенс» скоїв наїзд на 37-річного лучанина, який йшов по проїжджій частині.
Пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Водій був тверезий.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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