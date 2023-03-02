Через «замінування» школи Луцька працюватимуть дистанційно





Інформацію про це в коментарі Віталій Бондар.



Наразі відомо, що навчальні заклади перейдуть на дистанційну форму навчання на наступні три дні, 22, 23 та 24 січня.



"Щойно завершилася нарада з керівниками закладів освіти, всі як один ухвалили таке рішення, щоб безпекова ситуація була на належному рівні зараз. В першу чергу це пов'язано з постійними повідомленнями про "замінування", — зазначив Віталій Бондар.

Наразі про перехід на дистанційну форму навчання батьків та учнів сповіщають у шкільних чатах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку із хвилею анонімних повідомлень про "замінування" навчальних закладів, школи у Луцьку тимчасово працюватимуть дистанційно.Інформацію про це в коментарі Суспільному підтвердив начальник міського департаменту освітиНаразі відомо, що навчальні заклади перейдуть на дистанційну форму навчання на наступні три дні, 22, 23 та 24 січня."Щойно завершилася нарада з керівниками закладів освіти, всі як один ухвалили таке рішення, щоб безпекова ситуація була на належному рівні зараз. В першу чергу це пов'язано з постійними повідомленнями про "замінування", — зазначив Віталій Бондар.Наразі про перехід на дистанційну форму навчання батьків та учнів сповіщають у шкільних чатах.

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