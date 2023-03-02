Через «замінування» школи Луцька працюватимуть дистанційно

Через «замінування» школи Луцька працюватимуть дистанційно
У зв'язку із хвилею анонімних повідомлень про "замінування" навчальних закладів, школи у Луцьку тимчасово працюватимуть дистанційно.

Інформацію про це в коментарі Суспільному підтвердив начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Наразі відомо, що навчальні заклади перейдуть на дистанційну форму навчання на наступні три дні, 22, 23 та 24 січня.

"Щойно завершилася нарада з керівниками закладів освіти, всі як один ухвалили таке рішення, щоб безпекова ситуація була на належному рівні зараз. В першу чергу це пов'язано з постійними повідомленнями про "замінування", — зазначив Віталій Бондар.
Наразі про перехід на дистанційну форму навчання батьків та учнів сповіщають у шкільних чатах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, школи, замінування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через «замінування» школи Луцька працюватимуть дистанційно
Сьогодні, 13:07
Сини полеглого Героя з Волині віддали гроші, які напосівали, для бригади батька. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26
В Україні подорожчають цигарки
Сьогодні, 11:45
На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка». ФОТО
Сьогодні, 11:04
Понад 1250 випускників ЛНТУ отримали дипломи магістрів. ФОТО
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
Коли розпочнуться весняні канікули у школах Волині та Луцька Коли розпочнуться весняні канікули у школах Волині та Луцька
02 березень, 2023, 16:03
У Луцьку евакуювали учнів декількох шкіл У Луцьку евакуювали учнів декількох шкіл
03 жовтень, 2022, 10:04
13 шкіл та дві гімназії у Луцьку стали ліцеями 13 шкіл та дві гімназії у Луцьку стали ліцеями
28 липень, 2022, 06:23
У луцькій гімназії мерзнуть школярі: вчаться у куртках У луцькій гімназії мерзнуть школярі: вчаться у куртках
19 жовтень, 2021, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через «замінування» школи Луцька працюватимуть дистанційно
Сьогодні, 13:07
 0
Сини полеглого Героя з Волині віддали гроші, які напосівали, для бригади батька. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26
 0
В Україні подорожчають цигарки
Сьогодні, 11:45
 0
Понад 1250 випускників ЛНТУ отримали дипломи магістрів. ФОТО
Сьогодні, 11:04
 0
На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка». ФОТО
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8