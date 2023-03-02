Через «замінування» школи Луцька працюватимуть дистанційно
Сьогодні, 13:07
У зв'язку із хвилею анонімних повідомлень про "замінування" навчальних закладів, школи у Луцьку тимчасово працюватимуть дистанційно.
Інформацію про це в коментарі Суспільному підтвердив начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Наразі відомо, що навчальні заклади перейдуть на дистанційну форму навчання на наступні три дні, 22, 23 та 24 січня.
"Щойно завершилася нарада з керівниками закладів освіти, всі як один ухвалили таке рішення, щоб безпекова ситуація була на належному рівні зараз. В першу чергу це пов'язано з постійними повідомленнями про "замінування", — зазначив Віталій Бондар.
Наразі про перехід на дистанційну форму навчання батьків та учнів сповіщають у шкільних чатах.
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Інформацію про це в коментарі Суспільному підтвердив начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Наразі відомо, що навчальні заклади перейдуть на дистанційну форму навчання на наступні три дні, 22, 23 та 24 січня.
"Щойно завершилася нарада з керівниками закладів освіти, всі як один ухвалили таке рішення, щоб безпекова ситуація була на належному рівні зараз. В першу чергу це пов'язано з постійними повідомленнями про "замінування", — зазначив Віталій Бондар.
Наразі про перехід на дистанційну форму навчання батьків та учнів сповіщають у шкільних чатах.
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