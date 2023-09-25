В Україні подорожчають цигарки
Сьогодні, 11:45
Українським курцям доведеться витрачати ще більше грошей на шкідливу звичку. 2024 року вартість цигарок знову зросте.
Про це повідомляє видання Економічні новини.
Очікується, що темпи зростання цін будуть приблизно такими, як і роком раніше. 2023 року ціни на цигарки зросли на 11-13 гривень за одну пачку залежно від класу. Так, українські тютюнові вироби з фільтром коштували в середньому 75,2 гривні, тоді як роком раніше їх продавали по 64 гривні. Вартість сигарет медіум класу лише за один рік зросла з 69,9 до 81,4 гривні, а преміумкласу – з 82,6 до 96,17 гривні.
І в 2024 році курцям доведеться віддавати за одну пачку цигарок у середньому на 12 гривень більше. Українські коштуватимуть близько 78 гривень, вироби медіум класу близько 93,5 гривень, а преміум – понад 108 гривень. Хоча різких стрибків цін не відбудеться, вони підвищуватимуться протягом усіх 12 місяців.
Подорожчання пов’язане з тим, що Україна згідно з директивою ЄС зобов’язалася підвищувати акциз на тютюнові вироби щороку на 20 відсотків. І для вступу до Євросоюзу нашій країні необхідно, щоб вартість однієї пачки відповідала тій, яка встановлена в ЄС, для запобігання контрабанді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє видання Економічні новини.
Очікується, що темпи зростання цін будуть приблизно такими, як і роком раніше. 2023 року ціни на цигарки зросли на 11-13 гривень за одну пачку залежно від класу. Так, українські тютюнові вироби з фільтром коштували в середньому 75,2 гривні, тоді як роком раніше їх продавали по 64 гривні. Вартість сигарет медіум класу лише за один рік зросла з 69,9 до 81,4 гривні, а преміумкласу – з 82,6 до 96,17 гривні.
І в 2024 році курцям доведеться віддавати за одну пачку цигарок у середньому на 12 гривень більше. Українські коштуватимуть близько 78 гривень, вироби медіум класу близько 93,5 гривень, а преміум – понад 108 гривень. Хоча різких стрибків цін не відбудеться, вони підвищуватимуться протягом усіх 12 місяців.
Подорожчання пов’язане з тим, що Україна згідно з директивою ЄС зобов’язалася підвищувати акциз на тютюнові вироби щороку на 20 відсотків. І для вступу до Євросоюзу нашій країні необхідно, щоб вартість однієї пачки відповідала тій, яка встановлена в ЄС, для запобігання контрабанді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні подорожчають цигарки
Сьогодні, 11:45
На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка». ФОТО
Сьогодні, 11:04
Понад 1250 випускників ЛНТУ отримали дипломи магістрів. ФОТО
Сьогодні, 11:04
З'явилося відео ДТП, яке у Луцьку спричинив п'яний водій Lexus
Сьогодні, 10:23