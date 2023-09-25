В Україні подорожчають цигарки





Про це повідомляє видання



Очікується, що темпи зростання цін будуть приблизно такими, як і роком раніше. 2023 року ціни на цигарки зросли на 11-13 гривень за одну пачку залежно від класу. Так, українські тютюнові вироби з фільтром коштували в середньому 75,2 гривні, тоді як роком раніше їх продавали по 64 гривні. Вартість сигарет медіум класу лише за один рік зросла з 69,9 до 81,4 гривні, а преміумкласу – з 82,6 до 96,17 гривні.



І в 2024 році курцям доведеться віддавати за одну пачку цигарок у середньому на 12 гривень більше. Українські коштуватимуть близько 78 гривень, вироби медіум класу близько 93,5 гривень, а преміум – понад 108 гривень. Хоча різких стрибків цін не відбудеться, вони підвищуватимуться протягом усіх 12 місяців.



Подорожчання пов’язане з тим, що Україна згідно з директивою ЄС зобов’язалася підвищувати акциз на тютюнові вироби щороку на 20 відсотків. І для вступу до Євросоюзу нашій країні необхідно, щоб вартість однієї пачки відповідала тій, яка встановлена в ЄС, для запобігання контрабанді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українським курцям доведеться витрачати ще більше грошей на шкідливу звичку. 2024 року вартість цигарок знову зросте.Про це повідомляє видання Економічні новини Очікується, що темпи зростання цін будуть приблизно такими, як і роком раніше. 2023 року ціни на цигарки зросли на 11-13 гривень за одну пачку залежно від класу. Так, українські тютюнові вироби з фільтром коштували в середньому 75,2 гривні, тоді як роком раніше їх продавали по 64 гривні. Вартість сигарет медіум класу лише за один рік зросла з 69,9 до 81,4 гривні, а преміумкласу – з 82,6 до 96,17 гривні.І в 2024 році курцям доведеться віддавати за одну пачку цигарок у середньому на 12 гривень більше. Українські коштуватимуть близько 78 гривень, вироби медіум класу близько 93,5 гривень, а преміум – понад 108 гривень. Хоча різких стрибків цін не відбудеться, вони підвищуватимуться протягом усіх 12 місяців.Подорожчання пов’язане з тим, що Україна згідно з директивою ЄС зобов’язалася підвищувати акциз на тютюнові вироби щороку на 20 відсотків. І для вступу до Євросоюзу нашій країні необхідно, щоб вартість однієї пачки відповідала тій, яка встановлена в ЄС, для запобігання контрабанді.

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