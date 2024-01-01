Скільки нелегальних мігрантів спіймали на Волині у 2023 році
Сьогодні, 16:12
Протягом 2023 року співробітниками Управління ДМС у Волинській області на території області виявлено 153 порушники законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
З них 30 - неврегульовані мігранти, - про це повідомляють в Управлінні ДМС у Волинській області.
На всіх порушників міграційного законодавства накладено штрафів на загальну суму 371161 гривень.
Відносно 24 іноземців прийнято рішення про примусове повернення до країн походження, щодо 7– про примусове видворення на батьківщину.
7 іноземців поміщено до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, 5 з них вже видворено за межі України.
139 іноземцям заборонено в’їзд на територію України.
Зазначимо, що робота з протидії нелегальній міграції триває.
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З них 30 - неврегульовані мігранти, - про це повідомляють в Управлінні ДМС у Волинській області.
На всіх порушників міграційного законодавства накладено штрафів на загальну суму 371161 гривень.
Відносно 24 іноземців прийнято рішення про примусове повернення до країн походження, щодо 7– про примусове видворення на батьківщину.
7 іноземців поміщено до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, 5 з них вже видворено за межі України.
139 іноземцям заборонено в’їзд на територію України.
Зазначимо, що робота з протидії нелегальній міграції триває.
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