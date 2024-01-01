Розшукують 50-річну волинянку, яка зникла 5 днів тому

Розшукують 50-річну волинянку, яка зникла 5 днів тому
Правоохоронці та родичі розшукують безвісти зниклу жінку із села Зимне Володимирського району.

Про це повідомляє видання БУГ.

Безвісти зникла Радкевич Ірина Василівна, 03.07.1973 р.н., з села Зимне Володимирського району. 16-го січня жінка вийшла за місцем свого проживання і на даний час її місце знаходження невідоме.

Була одягнена: в чорну шубу зі штучного хутра, на голові чорна шапка.

Особливі прикмети: мала дуже поганий зір.

Кому відоме місце перебування безвісти зниклої прохання повідомити за телефоном:
0634661066;
0502077200 або 102.

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Теги: Волинь, розшук
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