Розшукують 50-річну волинянку, яка зникла 5 днів тому





Про це повідомляє видання



Безвісти зникла Радкевич Ірина Василівна, 03.07.1973 р.н., з села Зимне Володимирського району. 16-го січня жінка вийшла за місцем свого проживання і на даний час її місце знаходження невідоме.



Була одягнена: в чорну шубу зі штучного хутра, на голові чорна шапка.



Особливі прикмети: мала дуже поганий зір.



Кому відоме місце перебування безвісти зниклої прохання повідомити за телефоном:

0634661066;

0502077200 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці та родичі розшукують безвісти зниклу жінку із села Зимне Володимирського району.Про це повідомляє видання БУГ. Безвісти зникла, 03.07.1973 р.н., з села Зимне Володимирського району. 16-го січня жінка вийшла за місцем свого проживання і на даний час її місце знаходження невідоме.Була одягнена: в чорну шубу зі штучного хутра, на голові чорна шапка.Особливі прикмети: мала дуже поганий зір.Кому відоме місце перебування безвісти зниклої прохання повідомити за телефоном:0634661066;0502077200 або 102.

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