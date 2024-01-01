Розшукують 50-річну волинянку, яка зникла 5 днів тому
Сьогодні, 16:53
Правоохоронці та родичі розшукують безвісти зниклу жінку із села Зимне Володимирського району.
Про це повідомляє видання БУГ.
Безвісти зникла Радкевич Ірина Василівна, 03.07.1973 р.н., з села Зимне Володимирського району. 16-го січня жінка вийшла за місцем свого проживання і на даний час її місце знаходження невідоме.
Була одягнена: в чорну шубу зі штучного хутра, на голові чорна шапка.
Особливі прикмети: мала дуже поганий зір.
Кому відоме місце перебування безвісти зниклої прохання повідомити за телефоном:
0634661066;
0502077200 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє видання БУГ.
Безвісти зникла Радкевич Ірина Василівна, 03.07.1973 р.н., з села Зимне Володимирського району. 16-го січня жінка вийшла за місцем свого проживання і на даний час її місце знаходження невідоме.
Була одягнена: в чорну шубу зі штучного хутра, на голові чорна шапка.
Особливі прикмети: мала дуже поганий зір.
Кому відоме місце перебування безвісти зниклої прохання повідомити за телефоном:
0634661066;
0502077200 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ відійшли від села Крохмальне
Сьогодні, 18:15
Розшукують 50-річну волинянку, яка зникла 5 днів тому
Сьогодні, 16:53
Скільки нелегальних мігрантів спіймали на Волині у 2023 році
Сьогодні, 16:12
Як на Волині протягом місяця змінилися ціни
Сьогодні, 15:51