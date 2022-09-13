ЗСУ відійшли від села Крохмальне





Так повідомлення про захоплення села російськими окупантами прокоментував речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає



"Крохмальне - це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, це п'ять будинків. І ці п'ять будинків були зруйновані російським агресором. Відповідно, наша основна мета - вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі", - сказав Фітьо.



Він наголосив, що загрози для сусідніх підрозділів це не становить.



"Те, що відбулось, - це тимчасове явище", - зазначив речник.



Фітьо також нагадав, що лінія фронту щоденно зміщується. За його словами, Крохмальне у 2022 році було окуповане Росією, населений пункт відбили під час харківського наступу.



"Зараз безпосередньо кількасот метрів, які вони захопили, ніякого значення не мають", - додав Фітьо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України в районі села Крохмального Харківської області відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців.Так повідомлення про захоплення села російськими окупантами прокоментував речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає Gazeta.ua. "Крохмальне - це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, це п'ять будинків. І ці п'ять будинків були зруйновані російським агресором. Відповідно, наша основна мета - вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі", - сказав Фітьо.Він наголосив, що загрози для сусідніх підрозділів це не становить."Те, що відбулось, - це тимчасове явище", - зазначив речник.Фітьо також нагадав, що лінія фронту щоденно зміщується. За його словами, Крохмальне у 2022 році було окуповане Росією, населений пункт відбили під час харківського наступу."Зараз безпосередньо кількасот метрів, які вони захопили, ніякого значення не мають", - додав Фітьо.

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