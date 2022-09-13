ЗСУ відійшли від села Крохмальне
Сьогодні, 18:15
Сили оборони України в районі села Крохмального Харківської області відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців.
Так повідомлення про захоплення села російськими окупантами прокоментував речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає Gazeta.ua.
"Крохмальне - це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, це п'ять будинків. І ці п'ять будинків були зруйновані російським агресором. Відповідно, наша основна мета - вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі", - сказав Фітьо.
Він наголосив, що загрози для сусідніх підрозділів це не становить.
"Те, що відбулось, - це тимчасове явище", - зазначив речник.
Фітьо також нагадав, що лінія фронту щоденно зміщується. За його словами, Крохмальне у 2022 році було окуповане Росією, населений пункт відбили під час харківського наступу.
"Зараз безпосередньо кількасот метрів, які вони захопили, ніякого значення не мають", - додав Фітьо.
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Так повідомлення про захоплення села російськими окупантами прокоментував речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає Gazeta.ua.
"Крохмальне - це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, це п'ять будинків. І ці п'ять будинків були зруйновані російським агресором. Відповідно, наша основна мета - вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі", - сказав Фітьо.
Він наголосив, що загрози для сусідніх підрозділів це не становить.
"Те, що відбулось, - це тимчасове явище", - зазначив речник.
Фітьо також нагадав, що лінія фронту щоденно зміщується. За його словами, Крохмальне у 2022 році було окуповане Росією, населений пункт відбили під час харківського наступу.
"Зараз безпосередньо кількасот метрів, які вони захопили, ніякого значення не мають", - додав Фітьо.
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