Українські бібліотеки просять поповнити свої фонди книгами письменників з Волині
Сьогодні, 19:31
Твори волинських письменників потрапили до списку бажаних книг, якими б книгозбірні хотіли б поповнити свої фонди.
Йдеться про Володимира Лиса, Надію Гуменюк та Оксану Забужко. Про це повідомляє Читомо.
36 відібраних бібліотек у рамках конкурсу постачальників книжок в межах програми «Книжкові гранти для бібліотек» надіслали свої побажання, кожне з яких містило в середньому 50 книжок.
Закупівлю книжок проводять Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів у партнерстві з благодійним фондом «Бібліотечна країна» та благодійною організацією «Благодійний фонд громади Харкова «Толока». Загалом книжки планують придбати для 36 бібліотек на суму 1 080 000 грн.
Запит сформовано на близько 2 тис. книжок як українських, так і закордонних авторів.
Щодо побажань бібліотек, то стабільно високим є запит на класичну літературу, проте в основному і досі на твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка.
У запитах з’явилася воєнна література, зокрема твори ветеранів, а також тих, хто нині воює у лавах ЗСУ.
Список запитуваних українських авторів
Дані не претендують на повну репрезентативність, але демонструють певні вподобання і тяжіння українських бібліотекарів. Отже, серед українських авторів у лідерах опинилися (за кількістю запитів на книжки, запитувані більше, аніж раз):
Світлана Талан – 46
Василь Шкляр – 23
Дарина Гнатко – 22
Андрій Кокотюха – 21
Володимир Лис – 20
Наталія Гурницька – 20
Анатолій Дімаров – 18
Ірен Роздобудько – 18
Ніна Фіалко – 17
Надія Гуменюк – 17
Макс Кідрук – 17
Галина Вдовиченко – 16
Ольга Саліпа – 15
Юрій Винничук – 14
Оксана Забужко – 12
Сергій Жадан – 10
Сергій Гридін – 9
Люко Дашвар – 9
Олена Печорна – 9
Марія Матіос – 8
Наталя Щерба – 8
Юрій Андрухович – 8
Дара Корній – 8
Всеволод Нестайко – 8
Андрій Курков – 7
Оксана Калина – 7
Іларіон Павлюк – 7
Володимир В’ятрович – 7
В. Чемерис – 6
Сашко Дерманський – 6
Олександр Красовицький – 6
Володимир Арєнєв – 6
Любко Дереш – 6
Мартин Якуб – 6
Володимир Єшкілєв – 6
Олексій Волков – 6
Ліна Костенко – 5
Євгенія Кузнєцова – 5
Андрій Любка – 5
Марк Лівін – 5
Оксана Лущевська – 5
Марина та Сергій Дяченки – 5
Тетяна Белімова – 5
Юрій Даценко – 5
Оксана Кір’ян – 5
Юлія Ілюха – 5
Анастасія Нікуліна – 4
Сем’янків – 4
Дзвінка Матіяш – 4
Ореста Осійчук – 4
Вахтанг Кіпіані – 4
Тарас Прохасько – 4
Софія Андрухович – 4
Марина Павленко – 4
Катерина Єгорушкіна – 4
Зірка Мензатюк – 4
Тамара Горіха Зерня – 4
Наталка Доляк – 4
Ніна Бічуя – 4
Галина Пагутяк – 4
Ірена Карпа – 4
Галина Крук – 4
Поліна Кулакова – 4
Леся Воронина – 4
Володимир Рутківський – 4
Василь Добрянський – 4
Станчишин В. – 4
Наталія Пашинська (Стукман) – 4
Артем Чех – 3
Тара Шустер – 3
Тетяна Стус – 3
Андрій Бачинський – 3
Мирослав Дочинець – 3
Сергій Мартинюк – 3
Наталія Дурунда – 3
Ольга Войтенко – 3
Сергій Плохій – 3
Тетяна П’янкова – 3
Лариса Денисенко – 3
Ганнa Ткаченко – 3
Марія Ткачівська – 3
Іван Андрусяк – 3
І.Сонечко – 3
Ніка Нікалео – 3
Надійка Гербіш – 3
Ярослава Дегтяренко – 3
І. Власенко – 3
Іван Малкович – 2
Сергій Лоскот – 2
Валентина Вздульська – 2
Ольга Купріян – 2
Віктор Близнець – 2
Наталя Матолінець – 2
Світлана Ройз – 2
Катерина Калитко – 2
Олександр Гаврош – 2
Алла Рогашко – 2
Катерина Бабкіна – 2
Дмитро Безверхий – 2
Світлана Тараторіна – 2
Анастасія Левкова – 2
Станіслав Асєєв – 2
Капранови – 2
Надія Сухорукова – 2
О. Сайко – 2
Оксана Думанська – 2
Остап Українець – 2
Ярослав Грицак – 2
Гаська Шиян – 2
Ірина Звонок – 2
Дід Свирид – 2
К. Круторогов – 2
Катя Бльостка – 2
Василь Герасим’юк – 2
Марина Гримич – 2
Галина Малик – 2
Володимир Малик – 2
Максим Бутченко – 2
Волинська Олена – 2
Симона Вілар – 2
Павло Вишебаба – 2
Д. Воронський – 2
Сергій Пономаренко – 2
Ольга Дубчак – 2
Євген Шишацький – 2
Євгенія Завалій – 2
Богдан Савлюк – 2
Ірина Мельниченко – 2
Мар’Яна Прохасько – 2
О. Турянський – 2
Віталій Кириченко – 2
Ганна Гороженко – 2
Сашко Лірник – 2
П. Лісовський – 2
Єва Сольська – 2
Богдан Коломійчук – 2
Роман Іваничук – 2
Таїр Халілов – 2
Ксенія Циганчук – 2
М. Чумарна – 2
Наталя Ясіновська – 2
Д. Яневський – 2
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Йдеться про Володимира Лиса, Надію Гуменюк та Оксану Забужко. Про це повідомляє Читомо.
36 відібраних бібліотек у рамках конкурсу постачальників книжок в межах програми «Книжкові гранти для бібліотек» надіслали свої побажання, кожне з яких містило в середньому 50 книжок.
Закупівлю книжок проводять Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів у партнерстві з благодійним фондом «Бібліотечна країна» та благодійною організацією «Благодійний фонд громади Харкова «Толока». Загалом книжки планують придбати для 36 бібліотек на суму 1 080 000 грн.
Запит сформовано на близько 2 тис. книжок як українських, так і закордонних авторів.
Щодо побажань бібліотек, то стабільно високим є запит на класичну літературу, проте в основному і досі на твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка.
У запитах з’явилася воєнна література, зокрема твори ветеранів, а також тих, хто нині воює у лавах ЗСУ.
Список запитуваних українських авторів
Дані не претендують на повну репрезентативність, але демонструють певні вподобання і тяжіння українських бібліотекарів. Отже, серед українських авторів у лідерах опинилися (за кількістю запитів на книжки, запитувані більше, аніж раз):
Світлана Талан – 46
Василь Шкляр – 23
Дарина Гнатко – 22
Андрій Кокотюха – 21
Володимир Лис – 20
Наталія Гурницька – 20
Анатолій Дімаров – 18
Ірен Роздобудько – 18
Ніна Фіалко – 17
Надія Гуменюк – 17
Макс Кідрук – 17
Галина Вдовиченко – 16
Ольга Саліпа – 15
Юрій Винничук – 14
Оксана Забужко – 12
Сергій Жадан – 10
Сергій Гридін – 9
Люко Дашвар – 9
Олена Печорна – 9
Марія Матіос – 8
Наталя Щерба – 8
Юрій Андрухович – 8
Дара Корній – 8
Всеволод Нестайко – 8
Андрій Курков – 7
Оксана Калина – 7
Іларіон Павлюк – 7
Володимир В’ятрович – 7
В. Чемерис – 6
Сашко Дерманський – 6
Олександр Красовицький – 6
Володимир Арєнєв – 6
Любко Дереш – 6
Мартин Якуб – 6
Володимир Єшкілєв – 6
Олексій Волков – 6
Ліна Костенко – 5
Євгенія Кузнєцова – 5
Андрій Любка – 5
Марк Лівін – 5
Оксана Лущевська – 5
Марина та Сергій Дяченки – 5
Тетяна Белімова – 5
Юрій Даценко – 5
Оксана Кір’ян – 5
Юлія Ілюха – 5
Анастасія Нікуліна – 4
Сем’янків – 4
Дзвінка Матіяш – 4
Ореста Осійчук – 4
Вахтанг Кіпіані – 4
Тарас Прохасько – 4
Софія Андрухович – 4
Марина Павленко – 4
Катерина Єгорушкіна – 4
Зірка Мензатюк – 4
Тамара Горіха Зерня – 4
Наталка Доляк – 4
Ніна Бічуя – 4
Галина Пагутяк – 4
Ірена Карпа – 4
Галина Крук – 4
Поліна Кулакова – 4
Леся Воронина – 4
Володимир Рутківський – 4
Василь Добрянський – 4
Станчишин В. – 4
Наталія Пашинська (Стукман) – 4
Артем Чех – 3
Тара Шустер – 3
Тетяна Стус – 3
Андрій Бачинський – 3
Мирослав Дочинець – 3
Сергій Мартинюк – 3
Наталія Дурунда – 3
Ольга Войтенко – 3
Сергій Плохій – 3
Тетяна П’янкова – 3
Лариса Денисенко – 3
Ганнa Ткаченко – 3
Марія Ткачівська – 3
Іван Андрусяк – 3
І.Сонечко – 3
Ніка Нікалео – 3
Надійка Гербіш – 3
Ярослава Дегтяренко – 3
І. Власенко – 3
Іван Малкович – 2
Сергій Лоскот – 2
Валентина Вздульська – 2
Ольга Купріян – 2
Віктор Близнець – 2
Наталя Матолінець – 2
Світлана Ройз – 2
Катерина Калитко – 2
Олександр Гаврош – 2
Алла Рогашко – 2
Катерина Бабкіна – 2
Дмитро Безверхий – 2
Світлана Тараторіна – 2
Анастасія Левкова – 2
Станіслав Асєєв – 2
Капранови – 2
Надія Сухорукова – 2
О. Сайко – 2
Оксана Думанська – 2
Остап Українець – 2
Ярослав Грицак – 2
Гаська Шиян – 2
Ірина Звонок – 2
Дід Свирид – 2
К. Круторогов – 2
Катя Бльостка – 2
Василь Герасим’юк – 2
Марина Гримич – 2
Галина Малик – 2
Володимир Малик – 2
Максим Бутченко – 2
Волинська Олена – 2
Симона Вілар – 2
Павло Вишебаба – 2
Д. Воронський – 2
Сергій Пономаренко – 2
Ольга Дубчак – 2
Євген Шишацький – 2
Євгенія Завалій – 2
Богдан Савлюк – 2
Ірина Мельниченко – 2
Мар’Яна Прохасько – 2
О. Турянський – 2
Віталій Кириченко – 2
Ганна Гороженко – 2
Сашко Лірник – 2
П. Лісовський – 2
Єва Сольська – 2
Богдан Коломійчук – 2
Роман Іваничук – 2
Таїр Халілов – 2
Ксенія Циганчук – 2
М. Чумарна – 2
Наталя Ясіновська – 2
Д. Яневський – 2
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