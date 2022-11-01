Українські бібліотеки просять поповнити свої фонди книгами письменників з Волині





Йдеться про Володимира Лиса, Надію Гуменюк та Оксану Забужко. Про це повідомляє



36 відібраних бібліотек у рамках конкурсу постачальників книжок в межах програми «Книжкові гранти для бібліотек» надіслали свої побажання, кожне з яких містило в середньому 50 книжок.



Закупівлю книжок проводять Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів у партнерстві з благодійним фондом «Бібліотечна країна» та благодійною організацією «Благодійний фонд громади Харкова «Толока». Загалом книжки планують придбати для 36 бібліотек на суму 1 080 000 грн.



Запит сформовано на близько 2 тис. книжок як українських, так і закордонних авторів.



Щодо побажань бібліотек, то стабільно високим є запит на класичну літературу, проте в основному і досі на твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка.



У запитах з’явилася воєнна література, зокрема твори ветеранів, а також тих, хто нині воює у лавах ЗСУ.



Список запитуваних українських авторів

Дані не претендують на повну репрезентативність, але демонструють певні вподобання і тяжіння українських бібліотекарів. Отже, серед українських авторів у лідерах опинилися (за кількістю запитів на книжки, запитувані більше, аніж раз):



Світлана Талан – 46

Василь Шкляр – 23

Дарина Гнатко – 22

Андрій Кокотюха – 21

Володимир Лис – 20

Наталія Гурницька – 20

Анатолій Дімаров – 18

Ірен Роздобудько – 18

Ніна Фіалко – 17

Надія Гуменюк – 17

Макс Кідрук – 17

Галина Вдовиченко – 16

Ольга Саліпа – 15

Юрій Винничук – 14

Оксана Забужко – 12

Сергій Жадан – 10

Сергій Гридін – 9

Люко Дашвар – 9

Олена Печорна – 9

Марія Матіос – 8

Наталя Щерба – 8

Юрій Андрухович – 8

Дара Корній – 8

Всеволод Нестайко – 8

Андрій Курков – 7

Оксана Калина – 7

Іларіон Павлюк – 7

Володимир В’ятрович – 7

В. Чемерис – 6

Сашко Дерманський – 6

Олександр Красовицький – 6

Володимир Арєнєв – 6

Любко Дереш – 6

Мартин Якуб – 6

Володимир Єшкілєв – 6

Олексій Волков – 6

Ліна Костенко – 5

Євгенія Кузнєцова – 5

Андрій Любка – 5

Марк Лівін – 5

Оксана Лущевська – 5

Марина та Сергій Дяченки – 5

Тетяна Белімова – 5

Юрій Даценко – 5

Оксана Кір’ян – 5

Юлія Ілюха – 5

Анастасія Нікуліна – 4

Сем’янків – 4

Дзвінка Матіяш – 4

Ореста Осійчук – 4

Вахтанг Кіпіані – 4

Тарас Прохасько – 4

Софія Андрухович – 4

Марина Павленко – 4

Катерина Єгорушкіна – 4

Зірка Мензатюк – 4

Тамара Горіха Зерня – 4

Наталка Доляк – 4

Ніна Бічуя – 4

Галина Пагутяк – 4

Ірена Карпа – 4

Галина Крук – 4

Поліна Кулакова – 4

Леся Воронина – 4

Володимир Рутківський – 4

Василь Добрянський – 4

Станчишин В. – 4

Наталія Пашинська (Стукман) – 4

Артем Чех – 3

Тара Шустер – 3

Тетяна Стус – 3

Андрій Бачинський – 3

Мирослав Дочинець – 3

Сергій Мартинюк – 3

Наталія Дурунда – 3

Ольга Войтенко – 3

Сергій Плохій – 3

Тетяна П’янкова – 3

Лариса Денисенко – 3

Ганнa Ткаченко – 3

Марія Ткачівська – 3

Іван Андрусяк – 3

І.Сонечко – 3

Ніка Нікалео – 3

Надійка Гербіш – 3

Ярослава Дегтяренко – 3

І. Власенко – 3

Іван Малкович – 2

Сергій Лоскот – 2

Валентина Вздульська – 2

Ольга Купріян – 2

Віктор Близнець – 2

Наталя Матолінець – 2

Світлана Ройз – 2

Катерина Калитко – 2

Олександр Гаврош – 2

Алла Рогашко – 2

Катерина Бабкіна – 2

Дмитро Безверхий – 2

Світлана Тараторіна – 2

Анастасія Левкова – 2

Станіслав Асєєв – 2

Капранови – 2

Надія Сухорукова – 2

О. Сайко – 2

Оксана Думанська – 2

Остап Українець – 2

Ярослав Грицак – 2

Гаська Шиян – 2

Ірина Звонок – 2

Дід Свирид – 2

К. Круторогов – 2

Катя Бльостка – 2

Василь Герасим’юк – 2

Марина Гримич – 2

Галина Малик – 2

Володимир Малик – 2

Максим Бутченко – 2

Волинська Олена – 2

Симона Вілар – 2

Павло Вишебаба – 2

Д. Воронський – 2

Сергій Пономаренко – 2

Ольга Дубчак – 2

Євген Шишацький – 2

Євгенія Завалій – 2

Богдан Савлюк – 2

Ірина Мельниченко – 2

Мар’Яна Прохасько – 2

О. Турянський – 2

Віталій Кириченко – 2

Ганна Гороженко – 2

Сашко Лірник – 2

П. Лісовський – 2

Єва Сольська – 2

Богдан Коломійчук – 2

Роман Іваничук – 2

Таїр Халілов – 2

Ксенія Циганчук – 2

М. Чумарна – 2

Наталя Ясіновська – 2

Д. Яневський – 2

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