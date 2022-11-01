Українські бібліотеки просять поповнити свої фонди книгами письменників з Волині

Українські бібліотеки просять поповнити свої фонди книгами письменників з Волині
Твори волинських письменників потрапили до списку бажаних книг, якими б книгозбірні хотіли б поповнити свої фонди.

Йдеться про Володимира Лиса, Надію Гуменюк та Оксану Забужко. Про це повідомляє Читомо.

36 відібраних бібліотек у рамках конкурсу постачальників книжок в межах програми «Книжкові гранти для бібліотек» надіслали свої побажання, кожне з яких містило в середньому 50 книжок.

Закупівлю книжок проводять Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів у партнерстві з благодійним фондом «Бібліотечна країна» та благодійною організацією «Благодійний фонд громади Харкова «Толока». Загалом книжки планують придбати для 36 бібліотек на суму 1 080 000 грн.

Запит сформовано на близько 2 тис. книжок як українських, так і закордонних авторів.

Щодо побажань бібліотек, то стабільно високим є запит на класичну літературу, проте в основному і досі на твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка.

У запитах з’явилася воєнна література, зокрема твори ветеранів, а також тих, хто нині воює у лавах ЗСУ.

Список запитуваних українських авторів
Дані не претендують на повну репрезентативність, але демонструють певні вподобання і тяжіння українських бібліотекарів. Отже, серед українських авторів у лідерах опинилися (за кількістю запитів на книжки, запитувані більше, аніж раз):

Світлана Талан – 46
Василь Шкляр – 23
Дарина Гнатко – 22
Андрій Кокотюха – 21
Володимир Лис – 20
Наталія Гурницька – 20
Анатолій Дімаров – 18
Ірен Роздобудько – 18
Ніна Фіалко – 17
Надія Гуменюк – 17
Макс Кідрук – 17
Галина Вдовиченко – 16
Ольга Саліпа – 15
Юрій Винничук – 14
Оксана Забужко – 12
Сергій Жадан – 10
Сергій Гридін – 9
Люко Дашвар – 9
Олена Печорна – 9
Марія Матіос – 8
Наталя Щерба – 8
Юрій Андрухович – 8
Дара Корній – 8
Всеволод Нестайко – 8
Андрій Курков – 7
Оксана Калина – 7
Іларіон Павлюк – 7
Володимир В’ятрович – 7
В. Чемерис – 6
Сашко Дерманський – 6
Олександр Красовицький – 6
Володимир Арєнєв – 6
Любко Дереш – 6
Мартин Якуб – 6
Володимир Єшкілєв – 6
Олексій Волков – 6
Ліна Костенко – 5
Євгенія Кузнєцова – 5
Андрій Любка – 5
Марк Лівін – 5
Оксана Лущевська – 5
Марина та Сергій Дяченки – 5
Тетяна Белімова – 5
Юрій Даценко – 5
Оксана Кір’ян – 5
Юлія Ілюха – 5
Анастасія Нікуліна – 4
Сем’янків – 4
Дзвінка Матіяш – 4
Ореста Осійчук – 4
Вахтанг Кіпіані – 4
Тарас Прохасько – 4
Софія Андрухович – 4
Марина Павленко – 4
Катерина Єгорушкіна – 4
Зірка Мензатюк – 4
Тамара Горіха Зерня – 4
Наталка Доляк – 4
Ніна Бічуя – 4
Галина Пагутяк – 4
Ірена Карпа – 4
Галина Крук – 4
Поліна Кулакова – 4
Леся Воронина – 4
Володимир Рутківський – 4
Василь Добрянський – 4
Станчишин В. – 4
Наталія Пашинська (Стукман) – 4
Артем Чех – 3
Тара Шустер – 3
Тетяна Стус – 3
Андрій Бачинський – 3
Мирослав Дочинець – 3
Сергій Мартинюк – 3
Наталія Дурунда – 3
Ольга Войтенко – 3
Сергій Плохій – 3
Тетяна П’янкова – 3
Лариса Денисенко – 3
Ганнa Ткаченко – 3
Марія Ткачівська – 3
Іван Андрусяк – 3
І.Сонечко – 3
Ніка Нікалео – 3
Надійка Гербіш – 3
Ярослава Дегтяренко – 3
І. Власенко – 3
Іван Малкович – 2
Сергій Лоскот – 2
Валентина Вздульська – 2
Ольга Купріян – 2
Віктор Близнець – 2
Наталя Матолінець – 2
Світлана Ройз – 2
Катерина Калитко – 2
Олександр Гаврош – 2
Алла Рогашко – 2
Катерина Бабкіна – 2
Дмитро Безверхий – 2
Світлана Тараторіна – 2
Анастасія Левкова – 2
Станіслав Асєєв – 2
Капранови – 2
Надія Сухорукова – 2
О. Сайко – 2
Оксана Думанська – 2
Остап Українець – 2
Ярослав Грицак – 2
Гаська Шиян – 2
Ірина Звонок – 2
Дід Свирид – 2
К. Круторогов – 2
Катя Бльостка – 2
Василь Герасим’юк – 2
Марина Гримич – 2
Галина Малик – 2
Володимир Малик – 2
Максим Бутченко – 2
Волинська Олена – 2
Симона Вілар – 2
Павло Вишебаба – 2
Д. Воронський – 2
Сергій Пономаренко – 2
Ольга Дубчак – 2
Євген Шишацький – 2
Євгенія Завалій – 2
Богдан Савлюк – 2
Ірина Мельниченко – 2
Мар’Яна Прохасько – 2
О. Турянський – 2
Віталій Кириченко – 2
Ганна Гороженко – 2
Сашко Лірник – 2
П. Лісовський – 2
Єва Сольська – 2
Богдан Коломійчук – 2
Роман Іваничук – 2
Таїр Халілов – 2
Ксенія Циганчук – 2
М. Чумарна – 2
Наталя Ясіновська – 2
Д. Яневський – 2

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Україна, бібліотека, війна, література
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські бібліотеки просять поповнити свої фонди книгами письменників з Волині
Сьогодні, 19:31
Долар опускається: чи стабілізується курс на готівковому ринку
Сьогодні, 18:50
ЗСУ відійшли від села Крохмальне
Сьогодні, 18:15
«Батько Тимощука 100% не в ТрО», – ексдружина волинського футболіста-зрадника
Сьогодні, 17:34
Розшукують 50-річну волинянку, яка зникла 5 днів тому
Сьогодні, 16:53
Схожі новини
Скільки російської літератури у Луцьку здали на макулатуру. ФОТО Скільки російської літератури у Луцьку здали на макулатуру. ФОТО
01 листопад, 2022, 22:13
У ніч повномасштабного вторгнення росії Ілля був на посту: історія загиблого 19-річного Героя з Волині У ніч повномасштабного вторгнення росії Ілля був на посту: історія загиблого 19-річного Героя з Волині
Сьогодні, 08:00
Родина полеглого Героя з Волині отримала житловий сертифікат на квартиру Родина полеглого Героя з Волині отримала житловий сертифікат на квартиру
20 січень, 20:48
Воїн з Волині отримав нагороду від Міноборони України Воїн з Волині отримав нагороду від Міноборони України
20 січень, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські бібліотеки просять поповнити свої фонди книгами письменників з Волині
Сьогодні, 19:31
 0
Долар опускається: чи стабілізується курс на готівковому ринку
Сьогодні, 18:50
 0
ЗСУ відійшли від села Крохмальне
Сьогодні, 18:15
 0
«Батько Тимощука 100% не в ТрО», – ексдружина волинського футболіста-зрадника
Сьогодні, 17:34
 0
Розшукують 50-річну волинянку, яка зникла 5 днів тому
Сьогодні, 16:53
 0
Медіа
відео
1/8