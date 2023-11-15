Погода у Луцьку на понеділок, 22 січня





Про це повідомляє Sinoptik.



За даними Волинського обласного центру гірометеорології, 22 січня очікують мінливу хмарність та ожеледиця. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.



Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.



У Волинській області мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.За даними Волинського обласного центру гірометеорології, 22 січня очікують мінливу хмарність та ожеледиця. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.У Волинській області мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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