Погода у Луцьку на понеділок, 22 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
За даними Волинського обласного центру гірометеорології, 22 січня очікують мінливу хмарність та ожеледиця. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.
У Волинській області мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
За даними Волинського обласного центру гірометеорології, 22 січня очікують мінливу хмарність та ожеледиця. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.
У Волинській області мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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