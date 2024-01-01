На війні з окупантами загинув Герой з Волині Михайло Вознюк

Михайло Вознюк проживав у Кременчуці, там одружився, звідти й пішов на війну, з якої не повернувся.



Повідомив у Фейсбуці Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.



«Біда прийшла у сім’ю Надії Семенівни та Валерія Михайловича Вознюків із села Троянівка. Четверо діток народили, зростили. Вже й старший Михайло створив сім’ю, проживав у Кременчуці. Відважний поліський хлопець пішов відбивати руську орду, захищати Вітчизну, рідний край. Загинув... А йому ж лише 31...» – йдеться у дописі.



Про прибуття Захисника додому повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець села Троянівка Маневицької громадипроживав у Кременчуці, там одружився, звідти й пішов на війну, з якої не повернувся.Повідомив у Фейсбуці Маневицький селищний голова«Біда прийшла у сім’ютаіз села Троянівка. Четверо діток народили, зростили. Вже й старший Михайло створив сім’ю, проживав у Кременчуці. Відважний поліський хлопець пішов відбивати руську орду, захищати Вітчизну, рідний край. Загинув... А йому ж лише 31...» – йдеться у дописі.Про прибуття Захисника додому повідомлять згодом.

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