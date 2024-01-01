На війні з окупантами загинув Герой з Волині Михайло Вознюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Михайло Вознюк
Уродженець села Троянівка Маневицької громади Михайло Вознюк проживав у Кременчуці, там одружився, звідти й пішов на війну, з якої не повернувся.

Повідомив у Фейсбуці Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

«Біда прийшла у сім’ю Надії Семенівни та Валерія Михайловича Вознюків із села Троянівка. Четверо діток народили, зростили. Вже й старший Михайло створив сім’ю, проживав у Кременчуці. Відважний поліський хлопець пішов відбивати руську орду, захищати Вітчизну, рідний край. Загинув... А йому ж лише 31...» – йдеться у дописі.

Про прибуття Захисника додому повідомлять згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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