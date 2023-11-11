ТЦК більше не турбуватимуть військовозобов'язаних зайвими повістками, - Міноборони

ТЦК більше не турбуватимуть військовозобов'язаних зайвими повістками, - Міноборони
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки оптимізують роботу і більше не будуть зайвий раз надсилати повістки громадянам. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

За її словами, в Україні після ухвалення відповідного законопроекту запустять електронний кабінет військовозобов'язаного для актуалізації даних, передає Уніан.

"Буде наданий період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй повсякденній роботі", - наголосила вона.

Водночас, за її словами, верифікацію даних в електронному реєстрі "Оберіг" уже проведено, Міноборони перевело паперову інформацію в цифрову.

"Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаним прибути до ТЦК. Це повинно працювати як годинник, ТЦК повинен мати верифіковані списки військовозобов'язаних", - додала Чорногоренко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна з росією, ухилянт, мобілізація, повістки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ТЦК більше не турбуватимуть військовозобов'язаних зайвими повістками, - Міноборони
21 січень, 23:36
Син волинянки воює на боці окупантів проти рідних братів
21 січень, 22:35
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Михайло Вознюк
21 січень, 21:33
В центрі Луцька сталася ДТП за участі трьох машин
21 січень, 20:33
Схожі новини
За $7 тисяч купив довідку: на Волині судили ухилянта з Київщини За $7 тисяч купив довідку: на Волині судили ухилянта з Київщини
11 листопад, 2023, 08:19
«Єдиний годувальник у сімʼї»: на Волині судили ухилянта «Єдиний годувальник у сімʼї»: на Волині судили ухилянта
29 жовтень, 2023, 15:33
СБУ на Волині заблокувала Телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. ФОТО СБУ на Волині заблокувала Телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. ФОТО
10 березень, 2023, 15:14
Чому українцям масово почали роздавати повістки Чому українцям масово почали роздавати повістки
17 лютий, 2023, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ТЦК більше не турбуватимуть військовозобов'язаних зайвими повістками, - Міноборони
21 січень, 23:36
 0
Син волинянки воює на боці окупантів проти рідних братів
21 січень, 22:35
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Михайло Вознюк
21 січень, 21:33
 0
В центрі Луцька сталася ДТП за участі трьох машин
21 січень, 20:33
 0
Медіа
відео
1/8