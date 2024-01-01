22 січня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні святкує день народження відома в Україні і світі майстриня-соломникарка, майстер народної творчості України Марія Кравчук (на фото).
Також особисте свято сьогодні у голови селищної ради Любешівської територіальної громади Олега Куха, однієї з засновниць мистецького об'єднання "стендаЛь" Ельвіри Яцути, випускового редактора Ірини Нестерової та багаторічного керівника обласного виборчкому Миколи Євтушина.
Іменини 22 січня відзначають Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Анастасія, Юхим, Тимофій, Макар, Петро, Микола, Іван, Гавриїл.
Вітаємо усіх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, довголіття, невичерпної наснаги.
Окрім цього, сьогодні в Україні відзначають День Соборності і Свободи. Це державне свято символізує єдність українських земель.
Цього дня 1919 року у Києві на Софійській площі був оприлюднений договір, що увійшов у історію як «Акт Злуки» – акт об’єднання українських земель. Його підписали лідери Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
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Також особисте свято сьогодні у голови селищної ради Любешівської територіальної громади Олега Куха, однієї з засновниць мистецького об'єднання "стендаЛь" Ельвіри Яцути, випускового редактора Ірини Нестерової та багаторічного керівника обласного виборчкому Миколи Євтушина.
Іменини 22 січня відзначають Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Анастасія, Юхим, Тимофій, Макар, Петро, Микола, Іван, Гавриїл.
Вітаємо усіх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, довголіття, невичерпної наснаги.
Окрім цього, сьогодні в Україні відзначають День Соборності і Свободи. Це державне свято символізує єдність українських земель.
Цього дня 1919 року у Києві на Софійській площі був оприлюднений договір, що увійшов у історію як «Акт Злуки» – акт об’єднання українських земель. Його підписали лідери Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
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