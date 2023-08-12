У Луцьку чоловіка, що вкрав дриль, засудили на 7 років
Сьогодні, 01:30
У Луцьку в супермаркеті «Нова Лінія» із торгового прилавку чоловік поцупив дриль. Його посадили на сім років.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, передає ВСН.
З матеріалів справи відомо, що 18 травня 2023 року, близько о 18:00 чоловік перебуваючи в гіпермаркеті «Нова лінія» вкрав дриль марки «Felisatti» моделі «F90122», вартість якої становить 1856 гривень. Після чого помістив її під куртку та вирушив в напрямку виходу з приміщення, однак, проходячи повз касу, був виявлений свідком, але незважаючи на це, продовжив свої дії та покинув приміщення супермаркету.
За таких обставин, суд прийшов до висновку про винуватість чоловіка у вчиненні умисних дій, які виразились у відкритому викраденні чужого майна.
На судовому засіданні обвинувачений вину у злочині визнав частково та зазначив, що орган досудового розслідування неправильно кваліфікував його дії, оскільки він вчинив не відкриту крадіжку, а таємне викрадення чужого майна. При цьому, посилається на те, що він вважав, що його дії ніхто не бачить.
Також вказав, що показання свідків є надуманими та не підтверджуються іншими доказами. Свідків він не бачив і не чув, в тому числі, не чув щоб вони робили йому зауваження чи бігли за ним.
Обвинувачений просив суворо його не карати та врахувати, що збитки відшкодовано.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на сім років.
Запобіжний захід застосований відносно обвинуваченого у вигляді тримання під вартою. Строк відбуття покарання чоловіка рахувати з дня його затримання, тобто з 19 травня 2023 року.
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Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, передає ВСН.
З матеріалів справи відомо, що 18 травня 2023 року, близько о 18:00 чоловік перебуваючи в гіпермаркеті «Нова лінія» вкрав дриль марки «Felisatti» моделі «F90122», вартість якої становить 1856 гривень. Після чого помістив її під куртку та вирушив в напрямку виходу з приміщення, однак, проходячи повз касу, був виявлений свідком, але незважаючи на це, продовжив свої дії та покинув приміщення супермаркету.
За таких обставин, суд прийшов до висновку про винуватість чоловіка у вчиненні умисних дій, які виразились у відкритому викраденні чужого майна.
На судовому засіданні обвинувачений вину у злочині визнав частково та зазначив, що орган досудового розслідування неправильно кваліфікував його дії, оскільки він вчинив не відкриту крадіжку, а таємне викрадення чужого майна. При цьому, посилається на те, що він вважав, що його дії ніхто не бачить.
Також вказав, що показання свідків є надуманими та не підтверджуються іншими доказами. Свідків він не бачив і не чув, в тому числі, не чув щоб вони робили йому зауваження чи бігли за ним.
Обвинувачений просив суворо його не карати та врахувати, що збитки відшкодовано.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на сім років.
Запобіжний захід застосований відносно обвинуваченого у вигляді тримання під вартою. Строк відбуття покарання чоловіка рахувати з дня його затримання, тобто з 19 травня 2023 року.
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