Росіяни поширюють фейк, мовляв, Нацполіції видали наказ стріляти в мітингувальників

Російські окупанти поширюють фейки, аби дискредитувати українську поліцію та загалом країну.Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.Так, ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що співробітникам Нацполіції України в умовах "соціальної напруженості" начебто дозволили "використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ".Як доказ пропагандисти поширюють фото сфабрикованого наказу, який начебто був підписаний очільником МВС.Згідно з інформацією від речниці МВС, так званий документ є фейковим, як і його зміст. По-перше, "наказ" не відповідає вимогам офіційного діловодства. По-друге, всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у Законі "Про Національну поліцію" ст. 45 "Застосування спеціальних засобів"."Поширюючи такі фейки, ворог намагається дискредитувати правоохоронні органи України", - наголошують у ЦПД.