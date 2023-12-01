Росіяни поширюють фейк, мовляв, Нацполіції видали наказ стріляти в мітингувальників
Сьогодні, 03:11
Російські окупанти поширюють фейки, аби дискредитувати українську поліцію та загалом країну.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Так, ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що співробітникам Нацполіції України в умовах "соціальної напруженості" начебто дозволили "використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ".
Як доказ пропагандисти поширюють фото сфабрикованого наказу, який начебто був підписаний очільником МВС.
Згідно з інформацією від речниці МВС Марʼяни Реви, так званий документ є фейковим, як і його зміст. По-перше, "наказ" не відповідає вимогам офіційного діловодства. По-друге, всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у Законі "Про Національну поліцію" ст. 45 "Застосування спеціальних засобів".
"Поширюючи такі фейки, ворог намагається дискредитувати правоохоронні органи України", - наголошують у ЦПД.
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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Так, ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що співробітникам Нацполіції України в умовах "соціальної напруженості" начебто дозволили "використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ".
Як доказ пропагандисти поширюють фото сфабрикованого наказу, який начебто був підписаний очільником МВС.
Згідно з інформацією від речниці МВС Марʼяни Реви, так званий документ є фейковим, як і його зміст. По-перше, "наказ" не відповідає вимогам офіційного діловодства. По-друге, всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у Законі "Про Національну поліцію" ст. 45 "Застосування спеціальних засобів".
"Поширюючи такі фейки, ворог намагається дискредитувати правоохоронні органи України", - наголошують у ЦПД.
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