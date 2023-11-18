8 тисяч 500 гривень штрафу заплатить чоловік, який незаконно видобував пісок на Волині

8 тисяч 500 гривень штрафу заплатить чоловік, який незаконно видобував пісок на Волині
Штраф у розмірі 8 тисяч 500 гривень заплатить чоловік, який незаконно видобував пісок на Волині та використовував його для власних потреб.

Відповідний вирок ухвалив Ратнівський районний суд, інформує ІА Волинські новини.

З матеріалів справи відомо, що в серпні минулого року в Анатолія Л. виник умисел незаконно видобувати пісок, а саме – 150 тонн протягом літа. Чоловік знав про залягання шару піску, який ніхто не видобуває, що розміщений неподалік лісового масиву в межах села Гірники Ковельського району. Однак дозвільних документів на видобуток він не мав, а пісок планував використовувати у власних цілях.

7 серпня волинянин приїхав трактором МТЗ-80 з причепом до урочища «Лисуха» в 500 метрах від автодороги М19 сполученням Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече та самостійно видобув 5,6 тонни піску вартістю 1 тисяча 680 гривень. На місці злочину чоловіка з причепом піску затримали працівники поліції.

Між Анатолієм Л. та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Суд оштрафував чоловіка на 8 тисяч 500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: штраф, пісок, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 тисяч 500 гривень штрафу заплатить чоловік, який незаконно видобував пісок на Волині
Сьогодні, 07:15
15 мільйонів за загиблого захисника: хто з родичів може отримати та скільки чекати на виплату
Сьогодні, 05:14
Росіяни поширюють фейк, мовляв, Нацполіції видали наказ стріляти в мітингувальників
Сьогодні, 03:11
У Луцьку чоловіка, що вкрав дриль, засудили на 7 років
Сьогодні, 01:30
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Оштрафували батьків школярів, які розпилили сльозогінний газ в ліцеї на Волині Оштрафували батьків школярів, які розпилили сльозогінний газ в ліцеї на Волині
08 січень, 07:11
Рік без прав та 17 тисяч гривень штрафу: суд покарав водія електроскутера за п’яну їзду Рік без прав та 17 тисяч гривень штрафу: суд покарав водія електроскутера за п’яну їзду
18 листопад, 2023, 15:32
У Луцьку спіймали нетверезого керманича, який не має водійських прав У Луцьку спіймали нетверезого керманича, який не має водійських прав
01 жовтень, 2023, 22:06
На Волині водійка кросовера збила жінку і втекла: як її покарали На Волині водійка кросовера збила жінку і втекла: як її покарали
21 серпень, 2023, 04:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 тисяч 500 гривень штрафу заплатить чоловік, який незаконно видобував пісок на Волині
Сьогодні, 07:15
 0
15 мільйонів за загиблого захисника: хто з родичів може отримати та скільки чекати на виплату
Сьогодні, 05:14
 0
Росіяни поширюють фейк, мовляв, Нацполіції видали наказ стріляти в мітингувальників
Сьогодні, 03:11
 0
У Луцьку чоловіка, що вкрав дриль, засудили на 7 років
Сьогодні, 01:30
 0
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8