8 тисяч 500 гривень штрафу заплатить чоловік, який незаконно видобував пісок на Волині
Сьогодні, 07:15
Штраф у розмірі 8 тисяч 500 гривень заплатить чоловік, який незаконно видобував пісок на Волині та використовував його для власних потреб.
Відповідний вирок ухвалив Ратнівський районний суд, інформує ІА Волинські новини.
З матеріалів справи відомо, що в серпні минулого року в Анатолія Л. виник умисел незаконно видобувати пісок, а саме – 150 тонн протягом літа. Чоловік знав про залягання шару піску, який ніхто не видобуває, що розміщений неподалік лісового масиву в межах села Гірники Ковельського району. Однак дозвільних документів на видобуток він не мав, а пісок планував використовувати у власних цілях.
7 серпня волинянин приїхав трактором МТЗ-80 з причепом до урочища «Лисуха» в 500 метрах від автодороги М19 сполученням Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече та самостійно видобув 5,6 тонни піску вартістю 1 тисяча 680 гривень. На місці злочину чоловіка з причепом піску затримали працівники поліції.
Між Анатолієм Л. та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Суд оштрафував чоловіка на 8 тисяч 500 гривень.
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Відповідний вирок ухвалив Ратнівський районний суд, інформує ІА Волинські новини.
З матеріалів справи відомо, що в серпні минулого року в Анатолія Л. виник умисел незаконно видобувати пісок, а саме – 150 тонн протягом літа. Чоловік знав про залягання шару піску, який ніхто не видобуває, що розміщений неподалік лісового масиву в межах села Гірники Ковельського району. Однак дозвільних документів на видобуток він не мав, а пісок планував використовувати у власних цілях.
7 серпня волинянин приїхав трактором МТЗ-80 з причепом до урочища «Лисуха» в 500 метрах від автодороги М19 сполученням Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече та самостійно видобув 5,6 тонни піску вартістю 1 тисяча 680 гривень. На місці злочину чоловіка з причепом піску затримали працівники поліції.
Між Анатолієм Л. та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Суд оштрафував чоловіка на 8 тисяч 500 гривень.
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