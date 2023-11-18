8 тисяч 500 гривень штрафу заплатить чоловік, який незаконно видобував пісок на Волині





Відповідний вирок ухвалив Ратнівський районний суд, інформує ІА



З матеріалів справи відомо, що в серпні минулого року в Анатолія Л. виник умисел незаконно видобувати пісок, а саме – 150 тонн протягом літа. Чоловік знав про залягання шару піску, який ніхто не видобуває, що розміщений неподалік лісового масиву в межах села Гірники Ковельського району. Однак дозвільних документів на видобуток він не мав, а пісок планував використовувати у власних цілях.



7 серпня волинянин приїхав трактором МТЗ-80 з причепом до урочища «Лисуха» в 500 метрах від автодороги М19 сполученням Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече та самостійно видобув 5,6 тонни піску вартістю 1 тисяча 680 гривень. На місці злочину чоловіка з причепом піску затримали працівники поліції.



Між Анатолієм Л. та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Суд оштрафував чоловіка на 8 тисяч 500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Штраф у розмірі 8 тисяч 500 гривень заплатить чоловік, який незаконно видобував пісок на Волині та використовував його для власних потреб.Відповідний вирок ухвалив Ратнівський районний суд, інформує ІА Волинські новини З матеріалів справи відомо, що в серпні минулого року ввиник умисел незаконно видобувати пісок, а саме – 150 тонн протягом літа. Чоловік знав про залягання шару піску, який ніхто не видобуває, що розміщений неподалік лісового масиву в межах села Гірники Ковельського району. Однак дозвільних документів на видобуток він не мав, а пісок планував використовувати у власних цілях.7 серпня волинянин приїхав трактором МТЗ-80 з причепом до урочища «Лисуха» в 500 метрах від автодороги М19 сполученням Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече та самостійно видобув 5,6 тонни піску вартістю 1 тисяча 680 гривень. На місці злочину чоловіка з причепом піску затримали працівники поліції.Між Анатолієм Л. та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Суд оштрафував чоловіка на 8 тисяч 500 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію