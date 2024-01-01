«На війні головне не думати про дім»: історія патрульного поліцейського з Луцька
Сьогодні, 08:20
Патрульний поліцейський Олесь Вдовиченко із Луцька на псевдо "Мускат" нещодавно повернувся у відпустку із зони бойових дій, де останні дев’ять місяців ніс службу в складі зведеного загону "Хижак" Департаменту патрульної поліції.
Про свій досвід у російсько-українській війні старший лейтенант поліції розповів Суспільному.
Бойовий шлях патрульний розпочав з квітня 2023 року. З його слів, першим досвідом став південний напрямок — Херсонщина. Для того, щоб служити у війську, навчався спеціальності "бусоліст".
"Завдяки цьому пристрою (артилерійська бусоль — ред.) можна навести бойову машину на ціль і уразити її. Мова йде про великі фортифікаційні споруди, про бойові машини агресора і щоб була велика кількість живої сили противника, щоб можна було застосувати дану бойову машину", — каже патрульний.
Олесь Вдовиченко зазначив, що довелося максимально оперативно вчитися. Каже: помилки не повинно бути.
У патрульній поліції Олесь Вдовиченко — інспектор відділу зв'язків з громадськістю. Зведений загін, у якому служить лучанин, складається виключно з поліцейських.
"Люди, які вмотивовані, які розуміють всю небезпеку, але ціль одна — знищення ворога, звільнення територій і розбудова нашої держави! Ми хоч і знаходимося в зоні бойових дій, все ж рахуємося там поліцейськими. Ми більше виконуємо завдання військові", — каже старший лейтенант поліції.
Зі слів Олеся Вдовиченка, у бою потрібно бути сконцентрованим виключно на війні, збереженні свого життя та життя побратимів.
"На війні головне не думати про дім — це є важливо, тому що, якщо людина починає думати про дім, про якийсь комфорт, про ще якісь речі вона перестає думати про війну, вона перестає працювати так, як потрібно. Починаються якісь внутрішні збої", — каже лучанин.
Як зазначив поліцейський, під час бойових дій патрульні працюють у будь-який момент, як тільки з'являється вказівка. З його слів, усі дії мають бути швидкими, точними та мобільними.
"Хочеться, щоб наші сім'ї, діти на всій території України почувалися в спокої. Створити всі умови, щоб більше на нашій землі не було жодних війн, не було терору, агресії... Наша найбільша ціль — щоб ворог більше не зміг відродитися і не зміг у майбутньому продовжувати наступ", — додав лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про свій досвід у російсько-українській війні старший лейтенант поліції розповів Суспільному.
Бойовий шлях патрульний розпочав з квітня 2023 року. З його слів, першим досвідом став південний напрямок — Херсонщина. Для того, щоб служити у війську, навчався спеціальності "бусоліст".
"Завдяки цьому пристрою (артилерійська бусоль — ред.) можна навести бойову машину на ціль і уразити її. Мова йде про великі фортифікаційні споруди, про бойові машини агресора і щоб була велика кількість живої сили противника, щоб можна було застосувати дану бойову машину", — каже патрульний.
Олесь Вдовиченко зазначив, що довелося максимально оперативно вчитися. Каже: помилки не повинно бути.
У патрульній поліції Олесь Вдовиченко — інспектор відділу зв'язків з громадськістю. Зведений загін, у якому служить лучанин, складається виключно з поліцейських.
"Люди, які вмотивовані, які розуміють всю небезпеку, але ціль одна — знищення ворога, звільнення територій і розбудова нашої держави! Ми хоч і знаходимося в зоні бойових дій, все ж рахуємося там поліцейськими. Ми більше виконуємо завдання військові", — каже старший лейтенант поліції.
Зі слів Олеся Вдовиченка, у бою потрібно бути сконцентрованим виключно на війні, збереженні свого життя та життя побратимів.
"На війні головне не думати про дім — це є важливо, тому що, якщо людина починає думати про дім, про якийсь комфорт, про ще якісь речі вона перестає думати про війну, вона перестає працювати так, як потрібно. Починаються якісь внутрішні збої", — каже лучанин.
Як зазначив поліцейський, під час бойових дій патрульні працюють у будь-який момент, як тільки з'являється вказівка. З його слів, усі дії мають бути швидкими, точними та мобільними.
"Хочеться, щоб наші сім'ї, діти на всій території України почувалися в спокої. Створити всі умови, щоб більше на нашій землі не було жодних війн, не було терору, агресії... Наша найбільша ціль — щоб ворог більше не зміг відродитися і не зміг у майбутньому продовжувати наступ", — додав лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 22 січня
Сьогодні, 09:05
«На війні головне не думати про дім»: історія патрульного поліцейського з Луцька
Сьогодні, 08:20
8 тисяч 500 гривень штрафу заплатить чоловік, який незаконно видобував пісок на Волині
Сьогодні, 07:15
15 мільйонів за загиблого захисника: хто з родичів може отримати та скільки чекати на виплату
Сьогодні, 05:14