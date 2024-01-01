«На війні головне не думати про дім»: історія патрульного поліцейського з Луцька

Олесь Вдовиченко із Луцька на псевдо "Мускат" нещодавно повернувся у відпустку із зони бойових дій, де останні дев’ять місяців ніс службу в складі зведеного загону "Хижак" Департаменту патрульної поліції.



Про свій досвід у російсько-українській війні старший лейтенант поліції розповів



Бойовий шлях патрульний розпочав з квітня 2023 року. З його слів, першим досвідом став південний напрямок — Херсонщина. Для того, щоб служити у війську, навчався спеціальності "бусоліст".



"Завдяки цьому пристрою (артилерійська бусоль — ред.) можна навести бойову машину на ціль і уразити її. Мова йде про великі фортифікаційні споруди, про бойові машини агресора і щоб була велика кількість живої сили противника, щоб можна було застосувати дану бойову машину", — каже патрульний.



Олесь Вдовиченко зазначив, що довелося максимально оперативно вчитися. Каже: помилки не повинно бути.



У патрульній поліції Олесь Вдовиченко — інспектор відділу зв'язків з громадськістю. Зведений загін, у якому служить лучанин, складається виключно з поліцейських.



"Люди, які вмотивовані, які розуміють всю небезпеку, але ціль одна — знищення ворога, звільнення територій і розбудова нашої держави! Ми хоч і знаходимося в зоні бойових дій, все ж рахуємося там поліцейськими. Ми більше виконуємо завдання військові", — каже старший лейтенант поліції.



Зі слів Олеся Вдовиченка, у бою потрібно бути сконцентрованим виключно на війні, збереженні свого життя та життя побратимів.



"На війні головне не думати про дім — це є важливо, тому що, якщо людина починає думати про дім, про якийсь комфорт, про ще якісь речі вона перестає думати про війну, вона перестає працювати так, як потрібно. Починаються якісь внутрішні збої", — каже лучанин.



Як зазначив поліцейський, під час бойових дій патрульні працюють у будь-який момент, як тільки з'являється вказівка. З його слів, усі дії мають бути швидкими, точними та мобільними.



"Хочеться, щоб наші сім'ї, діти на всій території України почувалися в спокої. Створити всі умови, щоб більше на нашій землі не було жодних війн, не було терору, агресії... Наша найбільша ціль — щоб ворог більше не зміг відродитися і не зміг у майбутньому продовжувати наступ", — додав лучанин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патрульний поліцейськийіз Луцька на псевдо "Мускат" нещодавно повернувся у відпустку із зони бойових дій, де останні дев’ять місяців ніс службу в складі зведеного загону "Хижак" Департаменту патрульної поліції.Про свій досвід у російсько-українській війні старший лейтенант поліції розповів Суспільному Бойовий шлях патрульний розпочав з квітня 2023 року. З його слів, першим досвідом став південний напрямок — Херсонщина. Для того, щоб служити у війську, навчався спеціальності "бусоліст"."Завдяки цьому пристрою (артилерійська бусоль — ред.) можна навести бойову машину на ціль і уразити її. Мова йде про великі фортифікаційні споруди, про бойові машини агресора і щоб була велика кількість живої сили противника, щоб можна було застосувати дану бойову машину", — каже патрульний.Олесь Вдовиченко зазначив, що довелося максимально оперативно вчитися. Каже: помилки не повинно бути.У патрульній поліції Олесь Вдовиченко — інспектор відділу зв'язків з громадськістю. Зведений загін, у якому служить лучанин, складається виключно з поліцейських."Люди, які вмотивовані, які розуміють всю небезпеку, але ціль одна — знищення ворога, звільнення територій і розбудова нашої держави! Ми хоч і знаходимося в зоні бойових дій, все ж рахуємося там поліцейськими. Ми більше виконуємо завдання військові", — каже старший лейтенант поліції.Зі слів Олеся Вдовиченка, у бою потрібно бути сконцентрованим виключно на війні, збереженні свого життя та життя побратимів."На війні головне не думати про дім — це є важливо, тому що, якщо людина починає думати про дім, про якийсь комфорт, про ще якісь речі вона перестає думати про війну, вона перестає працювати так, як потрібно. Починаються якісь внутрішні збої", — каже лучанин.Як зазначив поліцейський, під час бойових дій патрульні працюють у будь-який момент, як тільки з'являється вказівка. З його слів, усі дії мають бути швидкими, точними та мобільними."Хочеться, щоб наші сім'ї, діти на всій території України почувалися в спокої. Створити всі умови, щоб більше на нашій землі не було жодних війн, не було терору, агресії... Наша найбільша ціль — щоб ворог більше не зміг відродитися і не зміг у майбутньому продовжувати наступ", — додав лучанин.

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