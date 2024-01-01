Курс валют у Луцьку на 22 січня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.50, а продають за 42.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.40, а продають за 09.60.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 січня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.50.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.50, а продають за 42.00.Щодо польського злотого, то його купують за 9.40, а продають за 09.60.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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