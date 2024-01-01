Українські військові за добу ліквідували близько 830 окупантів
Сьогодні, 09:20
Українські військові за добу ліквідували близько 830 окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,
– танків ‒ 6192 (+11) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,
– артилерійських систем – 8896 (+21) од,
– РСЗВ – 968 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 657 (+2) од,
– літаків – 331 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),
– крилаті ракети ‒ 1819 (+1),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,
– спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,
– танків ‒ 6192 (+11) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,
– артилерійських систем – 8896 (+21) од,
– РСЗВ – 968 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 657 (+2) од,
– літаків – 331 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),
– крилаті ракети ‒ 1819 (+1),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,
– спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).
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