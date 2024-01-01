Українські військові за добу ліквідували близько 830 окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,



– танків ‒ 6192 (+11) од,



– бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,



– артилерійських систем – 8896 (+21) од,



– РСЗВ – 968 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 657 (+2) од,



– літаків – 331 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),



– крилаті ракети ‒ 1819 (+1),



– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,



– спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові за добу ліквідували близько 830 окупантів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,– танків ‒ 6192 (+11) од,– бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,– артилерійських систем – 8896 (+21) од,– РСЗВ – 968 (+0) од,– засоби ППО ‒ 657 (+2) од,– літаків – 331 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),– крилаті ракети ‒ 1819 (+1),– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,– спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).

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