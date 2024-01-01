Українські військові за добу ліквідували близько 830 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 830 окупантів
Українські військові за добу ліквідували близько 830 окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,

– танків ‒ 6192 (+11) од,

– бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,

– артилерійських систем – 8896 (+21) од,

– РСЗВ – 968 (+0) од,

– засоби ППО ‒ 657 (+2) од,

– літаків – 331 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),

– крилаті ракети ‒ 1819 (+1),

– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,

– спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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