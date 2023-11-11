ISW зафіксував просування російських військ вулицями Авдіївки

ISW зафіксував просування російських військ вулицями Авдіївки
На геолокаційних кадрах, опублікованих 21 січня, видно, що російські війська просунулися в районі ресторану "Царська охота" вздовж вулиці Соборної (на півдні Авдіївки) та вздовж смуги дерев на південному заході Авдіївки.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)

ISW зазначає, що російські війська підтвердили наступ на південь і південний захід від Авдіївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська просувалися вулицями Колосова та Лермонтова, хоча ISW не спостерігає візуального підтвердження цього просування.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового; біля Авдіївського коксохіму на північному заході Авдіївки; на захід від Авдіївки біля Сєвєрного; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного та Невельського.

Військові аналітики також зазначили, що командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Тарнавський і речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун заявили, що російські війська готуються посилити активність на Авдіївському напрямку і сконцентрували в цьому районі понад 40 тис. осіб.
ISW зафіксував просування російських військ вулицями Авдіївки

Тарнавський повідомив, що за останні дві доби російські війська не завдавали авіаударів на Таврійському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна, Авдіївка
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