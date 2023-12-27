До 250 000 грн за бізнес-ідею: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку стартував проєкт для підприємиць «Початок»





Отримані знання учасниці використають для покращення своїх бізнес-ідей, а за результатами презентацій зможуть отримати до 250 000 грн на розвиток власної справи.



Довідково. Освітньо-грантова програма «Початок» спрямована на розвиток жіночого підприємництва. Проєкт втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні та Уряду Японії.

Навчання у Луцьку — другий етап проєкту. Попередньо учасниці проходили серію онлайн-лекцій зі спікерами-практиками.



«Тематика навчання була різноманітною. Від глобальних знань про фінанси до вузького і практичного: як, наприклад, знімати на телефон хороші ролики. HR цікаво розповідала про роботу з людьми, було три круті лекції із психології: як спілкуватися з працівниками, робити зауваження, мотивувати. Також надали багато корисної інформації про Дію — про можливості Дія.Бізнес для підприємців, лекції на Дія.Освіта», — розповіла Марія Нагурна, власниця ательє та Бренду дитячого одягу Cute&Sleepy.



До навчання у луцькому центрі Дія.Бізнес долучилося 10 місцевих підприємиць, а також в онлайн-форматі — учасниці з інших регіонів: Львівської, Київської та Запорізької областей.



Серед них, наприклад, Ірина Антончик з ідеєю садового центру «АгроХобі»; Іванка Єлинець із задумом відкрити кав’ярню «Ти моє серденько», де працюватимуть люди з інвалідністю; Оксана Зінчук із проєктом екологічного відпочинкового центру «До хуторянки» та інші.



Перший навчальний модуль учасницям проєкту «Початок» провів маркетолог-практик, консультант та власник торгової марки OKSENIUK™ Віталій Оксенюк.



Під час лекції на тему маркетингу і брендингу підприємиці вчилися, як досліджувати цільові ринки, будувати стратегії ціноутворення, підібрати методи продажів, створювати маркетингові стратегії.



«Отримала не тільки багато практичних знань із маркетингу, але й велику порцію натхнення. Часом за рутиною не бачиш шляхів, куди йти далі, а зараз я чітко зрозуміла, як повинна масштабуватися і де мої шляхи розвитку. У моєму центрі дошкільного розвитку «Левеня» зараз є лише групи за напрямками, проте, проаналізувавши потреби батьків, я зрозуміла, що доцільним буде створення також універсальної групи, що буде зручно для батьків», — розповіла учасниця проєкту Вікторія Готь.



Надалі учасниці будуть навчатися управлінню фінансами, регуляторним та юридичним вимогам, ефективному лідерству та підготовці до пітчингу і публічним виступам.



Крім того, для учасниць організують групові консультації із психотерапевтом Світланою Сасюк для покращення ментального здоров’я, вміння долати стресові ситуації і конфлікти, формування лідерських якостей. Також протягом усього часу з учасницями будуть працювати ментори і допомагатимуть теоретичні знання застосовувати на практиці.





Після навчання підприємиці надішлють презентації своїх бізнес-ідей для оцінки незалежного журі менторів, які не задіяні в наставництві учасниць. За підсумками оцінювання 200 учасниць отримає до 100 000 грн на розвиток бізнесу. Десять найкращих ідей отримають можливість позмагатися в фінальному Pitch Days у Києві і ще додатково залучити до 150 000 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Дія.Бізнес у Луцьку стартувало навчання для жінок-підприємиць в рамках проєкту «Початок».Отримані знання учасниці використають для покращення своїх бізнес-ідей, а за результатами презентацій зможуть отримати до 250 000 грн на розвиток власної справи.Освітньо-грантова програма «Початок» спрямована на розвиток жіночого підприємництва. Проєкт втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні та Уряду Японії.Навчання у Луцьку — другий етап проєкту. Попередньо учасниці проходили серію онлайн-лекцій зі спікерами-практиками.«Тематика навчання була різноманітною. Від глобальних знань про фінанси до вузького і практичного: як, наприклад, знімати на телефон хороші ролики. HR цікаво розповідала про роботу з людьми, було три круті лекції із психології: як спілкуватися з працівниками, робити зауваження, мотивувати. Також надали багато корисної інформації про Дію — про можливості Дія.Бізнес для підприємців, лекції на Дія.Освіта», — розповіла, власниця ательє та Бренду дитячого одягу Cute&Sleepy.До навчання у луцькому центрі Дія.Бізнес долучилося 10 місцевих підприємиць, а також в онлайн-форматі — учасниці з інших регіонів: Львівської, Київської та Запорізької областей.Серед них, наприклад,з ідеєю садового центру «АгроХобі»;із задумом відкрити кав’ярню «Ти моє серденько», де працюватимуть люди з інвалідністю;із проєктом екологічного відпочинкового центру «До хуторянки» та інші.Перший навчальний модуль учасницям проєкту «Початок» провів маркетолог-практик, консультант та власник торгової марки OKSENIUK™Під час лекції на тему маркетингу і брендингу підприємиці вчилися, як досліджувати цільові ринки, будувати стратегії ціноутворення, підібрати методи продажів, створювати маркетингові стратегії.«Отримала не тільки багато практичних знань із маркетингу, але й велику порцію натхнення. Часом за рутиною не бачиш шляхів, куди йти далі, а зараз я чітко зрозуміла, як повинна масштабуватися і де мої шляхи розвитку. У моєму центрі дошкільного розвитку «Левеня» зараз є лише групи за напрямками, проте, проаналізувавши потреби батьків, я зрозуміла, що доцільним буде створення також універсальної групи, що буде зручно для батьків», — розповіла учасниця проєктуНадалі учасниці будуть навчатися управлінню фінансами, регуляторним та юридичним вимогам, ефективному лідерству та підготовці до пітчингу і публічним виступам.Крім того, для учасниць організують групові консультації із психотерапевтом Світланою Сасюк для покращення ментального здоров’я, вміння долати стресові ситуації і конфлікти, формування лідерських якостей. Також протягом усього часу з учасницями будуть працювати ментори і допомагатимуть теоретичні знання застосовувати на практиці.Після навчання підприємиці надішлють презентації своїх бізнес-ідей для оцінки незалежного журі менторів, які не задіяні в наставництві учасниць. За підсумками оцінювання 200 учасниць отримає до 100 000 грн на розвиток бізнесу. Десять найкращих ідей отримають можливість позмагатися в фінальному Pitch Days у Києві і ще додатково залучити до 150 000 грн.

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