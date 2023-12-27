До 250 000 грн за бізнес-ідею: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку стартував проєкт для підприємиць «Початок»
Сьогодні, 10:00
У центрі Дія.Бізнес у Луцьку стартувало навчання для жінок-підприємиць в рамках проєкту «Початок».
Отримані знання учасниці використають для покращення своїх бізнес-ідей, а за результатами презентацій зможуть отримати до 250 000 грн на розвиток власної справи.
Довідково. Освітньо-грантова програма «Початок» спрямована на розвиток жіночого підприємництва. Проєкт втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні та Уряду Японії.
Навчання у Луцьку — другий етап проєкту. Попередньо учасниці проходили серію онлайн-лекцій зі спікерами-практиками.
«Тематика навчання була різноманітною. Від глобальних знань про фінанси до вузького і практичного: як, наприклад, знімати на телефон хороші ролики. HR цікаво розповідала про роботу з людьми, було три круті лекції із психології: як спілкуватися з працівниками, робити зауваження, мотивувати. Також надали багато корисної інформації про Дію — про можливості Дія.Бізнес для підприємців, лекції на Дія.Освіта», — розповіла Марія Нагурна, власниця ательє та Бренду дитячого одягу Cute&Sleepy.
До навчання у луцькому центрі Дія.Бізнес долучилося 10 місцевих підприємиць, а також в онлайн-форматі — учасниці з інших регіонів: Львівської, Київської та Запорізької областей.
Серед них, наприклад, Ірина Антончик з ідеєю садового центру «АгроХобі»; Іванка Єлинець із задумом відкрити кав’ярню «Ти моє серденько», де працюватимуть люди з інвалідністю; Оксана Зінчук із проєктом екологічного відпочинкового центру «До хуторянки» та інші.
Перший навчальний модуль учасницям проєкту «Початок» провів маркетолог-практик, консультант та власник торгової марки OKSENIUK™ Віталій Оксенюк.
Під час лекції на тему маркетингу і брендингу підприємиці вчилися, як досліджувати цільові ринки, будувати стратегії ціноутворення, підібрати методи продажів, створювати маркетингові стратегії.
«Отримала не тільки багато практичних знань із маркетингу, але й велику порцію натхнення. Часом за рутиною не бачиш шляхів, куди йти далі, а зараз я чітко зрозуміла, як повинна масштабуватися і де мої шляхи розвитку. У моєму центрі дошкільного розвитку «Левеня» зараз є лише групи за напрямками, проте, проаналізувавши потреби батьків, я зрозуміла, що доцільним буде створення також універсальної групи, що буде зручно для батьків», — розповіла учасниця проєкту Вікторія Готь.
Надалі учасниці будуть навчатися управлінню фінансами, регуляторним та юридичним вимогам, ефективному лідерству та підготовці до пітчингу і публічним виступам.
Крім того, для учасниць організують групові консультації із психотерапевтом Світланою Сасюк для покращення ментального здоров’я, вміння долати стресові ситуації і конфлікти, формування лідерських якостей. Також протягом усього часу з учасницями будуть працювати ментори і допомагатимуть теоретичні знання застосовувати на практиці.
Після навчання підприємиці надішлють презентації своїх бізнес-ідей для оцінки незалежного журі менторів, які не задіяні в наставництві учасниць. За підсумками оцінювання 200 учасниць отримає до 100 000 грн на розвиток бізнесу. Десять найкращих ідей отримають можливість позмагатися в фінальному Pitch Days у Києві і ще додатково залучити до 150 000 грн.
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Отримані знання учасниці використають для покращення своїх бізнес-ідей, а за результатами презентацій зможуть отримати до 250 000 грн на розвиток власної справи.
Довідково. Освітньо-грантова програма «Початок» спрямована на розвиток жіночого підприємництва. Проєкт втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні та Уряду Японії.
Навчання у Луцьку — другий етап проєкту. Попередньо учасниці проходили серію онлайн-лекцій зі спікерами-практиками.
«Тематика навчання була різноманітною. Від глобальних знань про фінанси до вузького і практичного: як, наприклад, знімати на телефон хороші ролики. HR цікаво розповідала про роботу з людьми, було три круті лекції із психології: як спілкуватися з працівниками, робити зауваження, мотивувати. Також надали багато корисної інформації про Дію — про можливості Дія.Бізнес для підприємців, лекції на Дія.Освіта», — розповіла Марія Нагурна, власниця ательє та Бренду дитячого одягу Cute&Sleepy.
До навчання у луцькому центрі Дія.Бізнес долучилося 10 місцевих підприємиць, а також в онлайн-форматі — учасниці з інших регіонів: Львівської, Київської та Запорізької областей.
Серед них, наприклад, Ірина Антончик з ідеєю садового центру «АгроХобі»; Іванка Єлинець із задумом відкрити кав’ярню «Ти моє серденько», де працюватимуть люди з інвалідністю; Оксана Зінчук із проєктом екологічного відпочинкового центру «До хуторянки» та інші.
Перший навчальний модуль учасницям проєкту «Початок» провів маркетолог-практик, консультант та власник торгової марки OKSENIUK™ Віталій Оксенюк.
Під час лекції на тему маркетингу і брендингу підприємиці вчилися, як досліджувати цільові ринки, будувати стратегії ціноутворення, підібрати методи продажів, створювати маркетингові стратегії.
«Отримала не тільки багато практичних знань із маркетингу, але й велику порцію натхнення. Часом за рутиною не бачиш шляхів, куди йти далі, а зараз я чітко зрозуміла, як повинна масштабуватися і де мої шляхи розвитку. У моєму центрі дошкільного розвитку «Левеня» зараз є лише групи за напрямками, проте, проаналізувавши потреби батьків, я зрозуміла, що доцільним буде створення також універсальної групи, що буде зручно для батьків», — розповіла учасниця проєкту Вікторія Готь.
Надалі учасниці будуть навчатися управлінню фінансами, регуляторним та юридичним вимогам, ефективному лідерству та підготовці до пітчингу і публічним виступам.
Крім того, для учасниць організують групові консультації із психотерапевтом Світланою Сасюк для покращення ментального здоров’я, вміння долати стресові ситуації і конфлікти, формування лідерських якостей. Також протягом усього часу з учасницями будуть працювати ментори і допомагатимуть теоретичні знання застосовувати на практиці.
Після навчання підприємиці надішлють презентації своїх бізнес-ідей для оцінки незалежного журі менторів, які не задіяні в наставництві учасниць. За підсумками оцінювання 200 учасниць отримає до 100 000 грн на розвиток бізнесу. Десять найкращих ідей отримають можливість позмагатися в фінальному Pitch Days у Києві і ще додатково залучити до 150 000 грн.
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