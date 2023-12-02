В центрі Луцька сталася ДТП за участі трьох машин

В центрі Луцька сталася ДТП за участі трьох машин
ДТП за участю трьох авто сталася в Луцьку біля Театрального майдану.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 17.10 на перехресті біля ЦУМа зіткнулися Nissan, Volkswagen та Audi.

Зі слів очевидців, аварія сталася через ненадання переваги у русі та недотримання безпечної швидкості.

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Теги: ДТП, Луцький район, негода
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