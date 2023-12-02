В центрі Луцька сталася ДТП за участі трьох машин





Про це Інформаційному агентству



Так, близько 17.10 на перехресті біля ЦУМа зіткнулися Nissan, Volkswagen та Audi.



Зі слів очевидців, аварія сталася через ненадання переваги у русі та недотримання безпечної швидкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП за участю трьох авто сталася в Луцьку біля Театрального майдану.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 17.10 на перехресті біля ЦУМа зіткнулися Nissan, Volkswagen та Audi.Зі слів очевидців, аварія сталася через ненадання переваги у русі та недотримання безпечної швидкості.

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