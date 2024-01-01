«Батько Тимощука 100% не в ТрО», – ексдружина волинського футболіста-зрадника

«Батько Тимощука 100% не в ТрО», – ексдружина волинського футболіста-зрадника
Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька, розповіла деталі про Анатолія та його батька.

Про це повідомляє "Конкурент футбол".

«Хто сказав, що він вступив в ТрО? Батько Тимощука 100% не в ТрО. Батько Тимощука їздив в Естонію, взяв у сина доручення і незаконним, фальшивим рішенням суду вкрав у мене майно. Те, що зробив батько Тимощука. Заплатив нотаріусу в Києві пристойну суму. Нотаріус бачив, що це судове рішення не дійсне. А де він зараз? Та я не знаю. Думаю, під Луцьком сидить десь тихо і не вилазить, нікому не показується», – зазначила колишня дружина ексфутболіста.

Надія Навроцька додала, що на її думку, при необхідності до росії поїдуть і батьки її колишнього чоловіка.

"Якщо треба буде ще й батька, то ще й привезуть батька туди, і матір. І вони поїдуть, не переживайте. Їм теж скажуть, що так треба. Але для чого їм батьки ще? росіянам вже достатньо, вони зібрали достатньо мавп», – розповіла Навроцька.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилася інформація від американського тренера Денніса Люкенса про те, що Анатолій Тимощук покинув росію. Проте, попри різноманітні чутки, залишається у росії та продовжує працювати асистентом головного тренера «Зеніту».


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Теги: Анатолій Тимощук, Волинь, Луцьк
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