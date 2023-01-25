Чутки виявилися неправдивими: футболіст-зрадник з Луцька Анатолій Тимощук досі живе і працює в росії

Анатолій Тимощук, попри різноманітні чутки, залишається у росії та продовжує працювати асистентом головного тренера «Зеніту».



Інформація про те, що слова американського тренера Денніса Люкенса про від’їзд лучанина з росії не відповідають дійсності, підтвердилася, пише



Як інформує одне з російських видань, минулої п’ятниці Тимощук відвідав у Санкт-Петербурзі хокейний матч, спостерігаючи за грою з ложі Льодового палацу.



За даними цього ж медіа, лучанин залишається в місті і продовжить роботу в тренерському штабі «Зеніті» як асистент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ексфутболіст-зрадник України з Луцька, попри різноманітні чутки, залишається у росії та продовжує працювати асистентом головного тренера «Зеніту».Інформація про те, що слова американського тренерапро від’їзд лучанина з росії не відповідають дійсності, підтвердилася, пише dynamo.kiev Як інформує одне з російських видань, минулої п’ятниці Тимощук відвідав у Санкт-Петербурзі хокейний матч, спостерігаючи за грою з ложі Льодового палацу.За даними цього ж медіа, лучанин залишається в місті і продовжить роботу в тренерському штабі «Зеніті» як асистент.

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