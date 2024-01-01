Рятувальники у Луцьку отримали свого кликуна

Рятувальники у Луцьку отримали свого кликуна
У луцькій 25-й Державній пожежно-рятувальній частині зʼявився новий герой – кликун Гнат Неопалимий.

Про це розповіли в ГУ ДСНС у Волинській області.

Скульптуру кликуна встановили на камені перед найстаршою пожежною частиною міста та області на вулиці Звитяжній в рамках проєкту «Луцький кликун».

«Кликуни вже стали неодмінною частиною нашого славного міста – у сиву давнину вони інформували лучан про новини, здійснювали функції з охорони замку, а також виконували обовʼязки пожежної варти і використовували свою сміливість та відвагу для гасіння вогню. Гнат Неопалимий виділяється серед них своєю надзвичайною сміливістю. Він не тільки стоїть на варті, оглядаючи місто зверху, але й готовий вразити своїм рішучим вчинком. Гнат першим відгукнувся на виклик вогню, рятував людей та їх майно, і за це отримав відзнаку "Неопалимий"», – йдеться в повідомленні.

Відтепер лучани та гості міста матимуть ще одну цікаву та корисну локацію — новий міський кликун буде виконувати функції популяризації професії рятувальника та важливості дотримання правил безпеки в житті.

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Теги: кликун, рятувальники
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