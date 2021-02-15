Люті холоди: на Волині жінка так промерзла, що втратила пів ноги





Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, передає



Руслана декілька тижнів тому перенесла надскладні операції: їй ампутували пальці та відрізали пів ноги. Більш як пів місяця тому жінка до такого ступеня обморозила ноги, що без допомоги хірурга обійтися уже не могла.



Через проблеми з алкоголем, зізнається жінка, вона мало того, що вчасно не звернулась до лікарні, так ще й несвідомо зробила усе, щоб втратити кінцівки. Удень мерзла, торгуючи на ринку, а ввечері, не знімаючи мокрі шкарпетки й взуття, лягала спати.



Не знімала мокрі черевики Руслана цілий тиждень. А коли одного дня вирішила перевзутись – побачила, що з ногами біда. За декілька днів потрапила в лікарню.



«Думала, мені таблетки пропишуть і все обійдеться. Не так то було. Сказали: ні, це обмороження. Я не повірила, не може бути. Весь час у сапожках ж у хаті. Антибіотик кололи, підготовляли до операції. Я знала, що пальці відріжуть і пів ноги. Ну й все, настроїлась. 60 років же, не дитя мале», - розповідає жінка.



Та Руслана – не єдина, хто через обмороження втратив кінцівки. Лише за два дні сильних морозів у Волинський опіковий центр із холодовими травмами потрапило шестеро людей. Четверо з них - зі складними випадками, тобто звернулися в лікарню через 4-5 діб після обмороження.



«Комусь вже зробили хірургічне лікування і провели ампутацію некротизованих ділянок, хтось ще в тракті доліковування. І вчора поступили двоє потерпілих з відмороженням, однією з них є дитина», - розповів Роман Трач, завідувач Волинського обласного опікового центру.



Обмороження другого ступеня хлопчик отримав, просто граючи в сніжки без рукавиць. Нині медики роблять усе, аби зберегти дитині пальці.



«Наразі ми робимо відновлювальне лікування так, як вони звернулися фактично через паро годин після травми. На даний час є позитивна динаміка. Остаточне рішення стосовно хірургічного лікування винесемо тоді, коли, буде або чітка димеркація, що покаже нам рівень ампутації, або нам вдасться витягнути і залишиться дитина з пальцями», - додає медик.



Аби уникнути обмороження, із найпростішого лікар радить носити рукавиці, шарф і нетісне тепле взуття. Водночас, зоборонено закривати рот чи ніс шарфом, адже це найлегший спосіб обморозити щоки. Крім того, на мороз не рекомендують виходити голодними і сонними.



«Якщо вже ви відчули, що не відчуваєте пальців, чи бачите, що вони повністю бліді – це ознаки того, що ви піддалися холодовій травмі», - пояснює Роман Трач.



Ні в якому разі лікарі не радять розтирати ділянки обмороження снігом, або ж навпаки – робити гарячі ванночки. Навпаки - руки чи ноги треба помістити у воду температурою 16-18 градусів і поступово доливати гарячішу.



«Випити теплого чаю, зняти все повністю з себе вологе і промерше. По можливості замінити це взуття, або замінити цю одежу і тоді обов'язково звернутися до фахівця», - наголошує медик.



Побутує думка, що зігрітися допоможе спиртне. Лікар цього не спростовує і не підтверджує. Декілька крапель коньяку чи іншого міцного напою, каже, лишень розширить судини.



Цікаво, що холодову травму можна отримати не лише при дуже низькій температурі. Якщо надворі до плюс двох, але волого й вітряно – теж можна обморозитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку до лікарні з холодовою травмою потрапила жінка, яка обморозилася до такого стану, що медикам довелося відрізати їй пальці й пів ноги. Тільки за два дні з таким діагнозом на лікарняні ліжка лягло шестеро людей, серед них – дитина. Хлопчик обморозив руки, просто граючи у сніжки.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, передає ВСН декілька тижнів тому перенесла надскладні операції: їй ампутували пальці та відрізали пів ноги. Більш як пів місяця тому жінка до такого ступеня обморозила ноги, що без допомоги хірурга обійтися уже не могла.Через проблеми з алкоголем, зізнається жінка, вона мало того, що вчасно не звернулась до лікарні, так ще й несвідомо зробила усе, щоб втратити кінцівки. Удень мерзла, торгуючи на ринку, а ввечері, не знімаючи мокрі шкарпетки й взуття, лягала спати.Не знімала мокрі черевики Руслана цілий тиждень. А коли одного дня вирішила перевзутись – побачила, що з ногами біда. За декілька днів потрапила в лікарню.«Думала, мені таблетки пропишуть і все обійдеться. Не так то було. Сказали: ні, це обмороження. Я не повірила, не може бути. Весь час у сапожках ж у хаті. Антибіотик кололи, підготовляли до операції. Я знала, що пальці відріжуть і пів ноги. Ну й все, настроїлась. 60 років же, не дитя мале», - розповідає жінка.Та Руслана – не єдина, хто через обмороження втратив кінцівки. Лише за два дні сильних морозів у Волинський опіковий центр із холодовими травмами потрапило шестеро людей. Четверо з них - зі складними випадками, тобто звернулися в лікарню через 4-5 діб після обмороження.«Комусь вже зробили хірургічне лікування і провели ампутацію некротизованих ділянок, хтось ще в тракті доліковування. І вчора поступили двоє потерпілих з відмороженням, однією з них є дитина», - розповів, завідувач Волинського обласного опікового центру.Обмороження другого ступеня хлопчик отримав, просто граючи в сніжки без рукавиць. Нині медики роблять усе, аби зберегти дитині пальці.«Наразі ми робимо відновлювальне лікування так, як вони звернулися фактично через паро годин після травми. На даний час є позитивна динаміка. Остаточне рішення стосовно хірургічного лікування винесемо тоді, коли, буде або чітка димеркація, що покаже нам рівень ампутації, або нам вдасться витягнути і залишиться дитина з пальцями», - додає медик.Аби уникнути обмороження, із найпростішого лікар радить носити рукавиці, шарф і нетісне тепле взуття. Водночас, зоборонено закривати рот чи ніс шарфом, адже це найлегший спосіб обморозити щоки. Крім того, на мороз не рекомендують виходити голодними і сонними.«Якщо вже ви відчули, що не відчуваєте пальців, чи бачите, що вони повністю бліді – це ознаки того, що ви піддалися холодовій травмі», - пояснює Роман Трач.Ні в якому разі лікарі не радять розтирати ділянки обмороження снігом, або ж навпаки – робити гарячі ванночки. Навпаки - руки чи ноги треба помістити у воду температурою 16-18 градусів і поступово доливати гарячішу.«Випити теплого чаю, зняти все повністю з себе вологе і промерше. По можливості замінити це взуття, або замінити цю одежу і тоді обов'язково звернутися до фахівця», - наголошує медик.Побутує думка, що зігрітися допоможе спиртне. Лікар цього не спростовує і не підтверджує. Декілька крапель коньяку чи іншого міцного напою, каже, лишень розширить судини.Цікаво, що холодову травму можна отримати не лише при дуже низькій температурі. Якщо надворі до плюс двох, але волого й вітряно – теж можна обморозитися.

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