Рівень захворюваності на ГРВІ на Волині знизився на 10%

Рівень захворюваності на ГРВІ на Волині знизився на 10%
Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ на Волині перебуває на базовому рівні інтенсивності епідемічного процесу.

Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За оперативною інформацією, в області протягом першого тижня 2024-го зареєстровано 5596 випадків ГРВІ, з них – 89 випадків COVID-19. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на ГРВІ знизилась на 10%.

Серед всіх, хто захворів, 60% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 181 людину, зокрема 17 – із COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 40% – діти.

Інтенсивний показник захворюваності за даний період перебуває на базовому рівні інтенсивності епідемічного процесу.

Із 2 жовтня 2023-го по 7 січня 2024-го на ГРВІ в області перехворіло понад 77 тисяч волинян, що на 25% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.

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Теги: лікарі, Волинь
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