Куди подіти новорічну ялинку: інструкція від лісівників

Куди подіти новорічну ялинку: інструкція від лісівників
У зв’язку із завершенням різдвяно-новорічних свят настав час, коли кожен, чию домівку прикрашали живі святкові деревця, задумався: що робити з ялинкою.

Підказки для українців у фейсбуці опублікував Поліський лісовий офіс.

У містах найлегше – залишити біля контейнерних майданчиків або ж віддати хвойні на утилізацію до спеціальних приймальних пунктів.

У селах проблеми із ялинками навряд чи виникають – у домашньому господарстві є десятки способів використати деревце за призначенням.

«Окремо – про ялинки у контейнерах. Однозначно не можна висаджувати деревце вже і зараз – найкраще для цього підходить березень чи квітень, залежно від температури повітря. Як тільки розмерзнеться ґрунт і кілька днів зберігається плюсова температура», - зазначили лісівники.

Але краще забрати ялинку з теплої квартири. Наприклад, можна винести на балкон чи відвезти на дачу. Довго перебувати у приміщенні з кімнатною температурою хвойним у контейнерах шкідливо.

Довідково:

Цього сезону філії Поліського лісового офісу ДП "Ліси України" реалізували загалом 75,6 тис. хвойних деревець. З них майже 1000 – у контейнерах.

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Теги: ялинка, Новий рік
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