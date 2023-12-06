Куди подіти новорічну ялинку: інструкція від лісівників
Сьогодні, 18:35
У зв’язку із завершенням різдвяно-новорічних свят настав час, коли кожен, чию домівку прикрашали живі святкові деревця, задумався: що робити з ялинкою.
Підказки для українців у фейсбуці опублікував Поліський лісовий офіс.
У містах найлегше – залишити біля контейнерних майданчиків або ж віддати хвойні на утилізацію до спеціальних приймальних пунктів.
У селах проблеми із ялинками навряд чи виникають – у домашньому господарстві є десятки способів використати деревце за призначенням.
«Окремо – про ялинки у контейнерах. Однозначно не можна висаджувати деревце вже і зараз – найкраще для цього підходить березень чи квітень, залежно від температури повітря. Як тільки розмерзнеться ґрунт і кілька днів зберігається плюсова температура», - зазначили лісівники.
Але краще забрати ялинку з теплої квартири. Наприклад, можна винести на балкон чи відвезти на дачу. Довго перебувати у приміщенні з кімнатною температурою хвойним у контейнерах шкідливо.
Довідково:
Цього сезону філії Поліського лісового офісу ДП "Ліси України" реалізували загалом 75,6 тис. хвойних деревець. З них майже 1000 – у контейнерах.
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Підказки для українців у фейсбуці опублікував Поліський лісовий офіс.
У містах найлегше – залишити біля контейнерних майданчиків або ж віддати хвойні на утилізацію до спеціальних приймальних пунктів.
У селах проблеми із ялинками навряд чи виникають – у домашньому господарстві є десятки способів використати деревце за призначенням.
«Окремо – про ялинки у контейнерах. Однозначно не можна висаджувати деревце вже і зараз – найкраще для цього підходить березень чи квітень, залежно від температури повітря. Як тільки розмерзнеться ґрунт і кілька днів зберігається плюсова температура», - зазначили лісівники.
Але краще забрати ялинку з теплої квартири. Наприклад, можна винести на балкон чи відвезти на дачу. Довго перебувати у приміщенні з кімнатною температурою хвойним у контейнерах шкідливо.
Довідково:
Цього сезону філії Поліського лісового офісу ДП "Ліси України" реалізували загалом 75,6 тис. хвойних деревець. З них майже 1000 – у контейнерах.
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