СБУ: на Одещині ухилянтів для судді-хабарника шукали в інстаграмі

СБУ: на Одещині ухилянтів для судді-хабарника шукали в інстаграмі
Працівники СБУ та НАБУ викрили суддю на Одещині, який за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон.

Про це у телеграмі інформує СБУ.

Служба безпеки спільно з НАБУ ліквідувала масштабну корупційну схему у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Встановлено, що за 3,5 тис. американських доларів у суді приймалися рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон.
СБУ: на Одещині ухилянтів для судді-хабарника шукали в інстаграмі

До оборудки причетні співробітники суду та посередники.

За даними слідства, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних.
СБУ: на Одещині ухилянтів для судді-хабарника шукали в інстаграмі

Схема полягала у тому, що за неправомірну вигоду у суді приймалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон.
СБУ: на Одещині ухилянтів для судді-хабарника шукали в інстаграмі

Для реалізації «схеми» фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі неправомірної вигоди.
СБУ: на Одещині ухилянтів для судді-хабарника шукали в інстаграмі

Щоб знайти ухилянтів, фігуранти розміщували відповідні оголошення у соцмережах «Інстаграм» та «Фейсбук».

СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів.
СБУ: на Одещині ухилянтів для судді-хабарника шукали в інстаграмі

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

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Теги: суд, корупція
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