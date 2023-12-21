ЗМІ повідомили про таємну зустріч України і союзників щодо мирного плану

Представники США та союзників із G7 таємно зустрілися з українською делегацією щодо мирного плану.Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Bloomberg із посиланням на джерела пише, що це було 16 грудня минулого року в Саудівській Аравії. На секретній зустрічі була невелика група країн Глобального Півдня.Такий формат був більш комфортний для делегатів і дозволив відверто говорити про Формулу миру України, плани щодо просування цього процесу із росією в майбутньому.Зустріч до суттєвого прогресу не наблизила. Українці і союзники сперечалися з представниками Глобального Півдня, які виступають за контакти з рф. Китайська делегація, яка могла б вплинути на хід перемовин, не приїхала.