ЗМІ повідомили про таємну зустріч України і союзників щодо мирного плану
Сьогодні, 17:44
Представники США та союзників із G7 таємно зустрілися з українською делегацією щодо мирного плану.
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Bloomberg із посиланням на джерела пише, що це було 16 грудня минулого року в Саудівській Аравії. На секретній зустрічі була невелика група країн Глобального Півдня.
Такий формат був більш комфортний для делегатів і дозволив відверто говорити про Формулу миру України, плани щодо просування цього процесу і потенційну взаємодію з росією в майбутньому.
Зустріч до суттєвого прогресу не наблизила. Українці і союзники сперечалися з представниками Глобального Півдня, які виступають за контакти з рф. Китайська делегація, яка могла б вплинути на хід перемовин, не приїхала.
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Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Bloomberg із посиланням на джерела пише, що це було 16 грудня минулого року в Саудівській Аравії. На секретній зустрічі була невелика група країн Глобального Півдня.
Такий формат був більш комфортний для делегатів і дозволив відверто говорити про Формулу миру України, плани щодо просування цього процесу і потенційну взаємодію з росією в майбутньому.
Зустріч до суттєвого прогресу не наблизила. Українці і союзники сперечалися з представниками Глобального Півдня, які виступають за контакти з рф. Китайська делегація, яка могла б вплинути на хід перемовин, не приїхала.
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