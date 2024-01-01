У Хмельницькому чоловік знімав атаку російських дронів на місто 5 січня

У Хмельницькому чоловік знімав атаку російських дронів на місто 5 січня
СБУ викрила «блогера», який оприлюднив відео атаки ворожих дронів на Хмельницький 5 січня.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Чоловік зафільмував проліт російських БПЛА над житловими районами міста.

Відзнятий матеріал в режимі реального часу, з прив'язкою до місцевості «скинув» у місцевий телеграм-канал, де повідомлялося про напрямок руху повітряних цілей.

Уже через декілька хвилин це відео підхопили російські пабліки. Кремлівські пропагандисти «вєщалі», що у місті «гремят взриви» та хизувалися, як рашисти псують життя українцям.

СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-«воєнкори», але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.

Після спілкування зі Службою безпеки України чоловік усвідомив, що внаслідок необдуманої публікації такого відео противник може отримати багато додаткової інформації непомітної автору.

СБУ вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати фото та відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів та роботи ППО.
Подібні публікації розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років ув'язнення.

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Теги: Росія, Україна, війна
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