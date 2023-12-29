Енергоспоживання в Україні б’є рекорди з початку опалювального сезону

Енергоспоживання в Україні б’є рекорди з початку опалювального сезону
Вже зранку сьогодні, 9 січня, диспетчерський центр «Укренерго» фіксує рекордний за цей опалювальний сезон рівень споживання.

Про це у телеграмі інформує Укренерго.

Енергетики роблять все можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн. Тому зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію.

Заощаджувати електроенергію можна з користю для свого гаманця. Достатньо уважно поставитись до своїх споживацьких звичок. Ця схема працює і для великих споживачів, і для малих.

Наприклад магазинам та торгівельним центрам достатньо з 9:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин.

А побутові споживачі можуть перенести домашні вправи з праскою, електроплитою та пилосмоком на вечірні години після 19:00 та, за можливості, на вихідні дні. Або хоча б не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, на виході з кімнати вимикати світло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Додому «на щиті» повертається волинянин Роман Кузьмич
Сьогодні, 17:20
У Хмельницькому чоловік знімав атаку російських дронів на місто 5 січня
Сьогодні, 16:59
Енергоспоживання в Україні б’є рекорди з початку опалювального сезону
Сьогодні, 16:40
Лучани попрощалися з Героєм Юрієм Співаком
Сьогодні, 16:21
Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині
Сьогодні, 16:11
Схожі новини
На Волині без світла залишаються понад 70 населених пунктів На Волині без світла залишаються понад 70 населених пунктів
05 січень, 11:11
Через негоду на Волині без світла залишаються 85 населених пунктів Через негоду на Волині без світла залишаються 85 населених пунктів
04 січень, 14:17
Через аварію центр Луцька – без світла Через аварію центр Луцька – без світла
02 січень, 17:19
На Волині пенсіонери обміняли вже понад 100 тисяч лампочок На Волині пенсіонери обміняли вже понад 100 тисяч лампочок
29 грудень, 2023, 14:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Додому «на щиті» повертається волинянин Роман Кузьмич
Сьогодні, 17:20
 0
У Хмельницькому чоловік знімав атаку російських дронів на місто 5 січня
Сьогодні, 16:59
 0
Енергоспоживання в Україні б’є рекорди з початку опалювального сезону
Сьогодні, 16:40
 0
Лучани попрощалися з Героєм Юрієм Співаком
Сьогодні, 16:21
 0
Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8