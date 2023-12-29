Енергоспоживання в Україні б’є рекорди з початку опалювального сезону
Сьогодні, 16:40
Вже зранку сьогодні, 9 січня, диспетчерський центр «Укренерго» фіксує рекордний за цей опалювальний сезон рівень споживання.
Про це у телеграмі інформує Укренерго.
Енергетики роблять все можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн. Тому зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію.
Заощаджувати електроенергію можна з користю для свого гаманця. Достатньо уважно поставитись до своїх споживацьких звичок. Ця схема працює і для великих споживачів, і для малих.
Наприклад магазинам та торгівельним центрам достатньо з 9:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин.
А побутові споживачі можуть перенести домашні вправи з праскою, електроплитою та пилосмоком на вечірні години після 19:00 та, за можливості, на вихідні дні. Або хоча б не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, на виході з кімнати вимикати світло.
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Про це у телеграмі інформує Укренерго.
Енергетики роблять все можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн. Тому зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію.
Заощаджувати електроенергію можна з користю для свого гаманця. Достатньо уважно поставитись до своїх споживацьких звичок. Ця схема працює і для великих споживачів, і для малих.
Наприклад магазинам та торгівельним центрам достатньо з 9:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин.
А побутові споживачі можуть перенести домашні вправи з праскою, електроплитою та пилосмоком на вечірні години після 19:00 та, за можливості, на вихідні дні. Або хоча б не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, на виході з кімнати вимикати світло.
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