Лучани попрощалися з Героєм Юрієм Співаком

Юрія Співака.



Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.



Чин похорону в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці очолив голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей Віталій Собко.



Співак Юрій Миколайович, виконуючи бойове завдання, отримав рани, несумісні з життям.



Похоронили героя у секторі військових поховань міського цвинтаря, що поблизу села Гаразджа.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці обласного центру Волині провели в останню путь полеглого військовослужбовця Сил оборониПро це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.Чин похорону в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці очолив голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрейСпівак Юрій Миколайович, виконуючи бойове завдання, отримав рани, несумісні з життям.Похоронили героя у секторі військових поховань міського цвинтаря, що поблизу села Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію