Лучани попрощалися з Героєм Юрієм Співаком

Лучани попрощалися з Героєм Юрієм Співаком
Мешканці обласного центру Волині провели в останню путь полеглого військовослужбовця Сил оборони Юрія Співака.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.

Чин похорону в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці очолив голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей Віталій Собко.

Співак Юрій Миколайович, виконуючи бойове завдання, отримав рани, несумісні з життям.

Похоронили героя у секторі військових поховань міського цвинтаря, що поблизу села Гаразджа.

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Теги: загиблі, війна
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