Лучани попрощалися з Героєм Юрієм Співаком
Сьогодні, 16:21
Мешканці обласного центру Волині провели в останню путь полеглого військовослужбовця Сил оборони Юрія Співака.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.
Чин похорону в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці очолив голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей Віталій Собко.
Співак Юрій Миколайович, виконуючи бойове завдання, отримав рани, несумісні з життям.
Похоронили героя у секторі військових поховань міського цвинтаря, що поблизу села Гаразджа.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.
Чин похорону в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці очолив голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей Віталій Собко.
Співак Юрій Миколайович, виконуючи бойове завдання, отримав рани, несумісні з життям.
Похоронили героя у секторі військових поховань міського цвинтаря, що поблизу села Гаразджа.
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