Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині

Побратими, рідні та близькі вшанували пам’ять бійців прикордонної служби з Волині, які загинули на Донеччині у боях з окупантами.Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Початок січня 2023 року – трагічний для всієї прикордонної родини, адже тоді багато побратимів загинуло в запеклих боях за Соледар.В річницю загибелі прикордонники Волинського загону вшанували пам'ятьта. Усі бійці родом з Волині, тут і залишаться назавжди«Вони з честю виконали свій військовий обов’язок із захисту Батьківщини. Вічна і світла їм пам’ять! Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях!» - йдеться у повідомленні.