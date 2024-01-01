Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині

Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині
Побратими, рідні та близькі вшанували пам’ять бійців прикордонної служби з Волині, які загинули на Донеччині у боях з окупантами.

Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Початок січня 2023 року – трагічний для всієї прикордонної родини, адже тоді багато побратимів загинуло в запеклих боях за Соледар.
Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині

В річницю загибелі прикордонники Волинського загону вшанували пам'ять Дмитра Максимчука, Руслана Макарчука, Вадима Гошка та Михайла Марчука. Усі бійці родом з Волині, тут і залишаться назавжди
Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині
Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині

«Вони з честю виконали свій військовий обов’язок із захисту Батьківщини. Вічна і світла їм пам’ять! Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях!» - йдеться у повідомленні.
Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині
Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині
Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині
Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині


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Теги: загиблі, війна
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