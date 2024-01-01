Вшанували прикордонників із Волині, які загинули на Донеччині
Сьогодні, 16:11
Побратими, рідні та близькі вшанували пам’ять бійців прикордонної служби з Волині, які загинули на Донеччині у боях з окупантами.
Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Початок січня 2023 року – трагічний для всієї прикордонної родини, адже тоді багато побратимів загинуло в запеклих боях за Соледар.
В річницю загибелі прикордонники Волинського загону вшанували пам'ять Дмитра Максимчука, Руслана Макарчука, Вадима Гошка та Михайла Марчука. Усі бійці родом з Волині, тут і залишаться назавжди
«Вони з честю виконали свій військовий обов’язок із захисту Батьківщини. Вічна і світла їм пам’ять! Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Початок січня 2023 року – трагічний для всієї прикордонної родини, адже тоді багато побратимів загинуло в запеклих боях за Соледар.
В річницю загибелі прикордонники Волинського загону вшанували пам'ять Дмитра Максимчука, Руслана Макарчука, Вадима Гошка та Михайла Марчука. Усі бійці родом з Волині, тут і залишаться назавжди
«Вони з честю виконали свій військовий обов’язок із захисту Батьківщини. Вічна і світла їм пам’ять! Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях!» - йдеться у повідомленні.
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