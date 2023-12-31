На «Ягодині» затримали двох ухилянтів із «липовими» документами
Сьогодні, 15:46
У пункті пропуску «Ягодин-залізнична станція» прикордонники Волинського загону впродовж доби викрили дві спроби незаконного перетину кордону.
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Потрапити за кордон по підроблених документах намагалися чоловіки віком 21 та 23 роки. На прикордонний контроль подорожні надали інспекторам посвідчення про відстрочку від призову, тимчасові посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення спеціаліста по забезпеченню діяльності однієї із сільських рад Київщини та накази про службові відрядження.
Під час поглибленого вивчення наданих документів прикордонники виявили ряд ознак, які вказували на те, що папери сфальсифіковані. Крім того, правоохоронці з’ясували, що ці громадяни не є працівниками зазначеної в документах установи.
Про обидва факти виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.
Зазначимо, що з початку цього року на волинських пунктах пропуску прикордонники уже виявили десяток документів з ознаками підробки.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Потрапити за кордон по підроблених документах намагалися чоловіки віком 21 та 23 роки. На прикордонний контроль подорожні надали інспекторам посвідчення про відстрочку від призову, тимчасові посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення спеціаліста по забезпеченню діяльності однієї із сільських рад Київщини та накази про службові відрядження.
Під час поглибленого вивчення наданих документів прикордонники виявили ряд ознак, які вказували на те, що папери сфальсифіковані. Крім того, правоохоронці з’ясували, що ці громадяни не є працівниками зазначеної в документах установи.
Про обидва факти виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.
Зазначимо, що з початку цього року на волинських пунктах пропуску прикордонники уже виявили десяток документів з ознаками підробки.
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