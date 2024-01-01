На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Віталія Гараня

Героєм Віталієм Гаранем, який загинув 4 січня поблизу міста Мар’їнка Донецької області.



Про це в телеграмі повідомляє Ковельський міський голова Ігор Чайка.



Чин похорону відбуватиметься так:



▪11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

▪хода до центру міста після завершення богослужіння;

▪орієнтовно о 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

▪короткі богослужіння біля домівок воїна на вулицях Липинського, 36 та Героїв України, 20 після завершення громадянської панахиди.



Поховають Віталія Гараня на Алеї Героїв міського кладовища.



«Приходьте достойно провести захисника в останню дорогу. Завтра у нашій громаді – День жалоби. Вічна пам’ять Віталієві! Сил родині пережити горе», - зазначив градоначальник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі на Волині завтра, 10 січня, прощатимуться із, якийпоблизу міста Мар’їнка Донецької області.Про це в телеграмі повідомляє Ковельський міський головаЧин похорону відбуватиметься так:▪11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;▪хода до центру міста після завершення богослужіння;▪орієнтовно о 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).▪короткі богослужіння біля домівок воїна на вулицях Липинського, 36 та Героїв України, 20 після завершення громадянської панахиди.Поховають Віталія Гараня на Алеї Героїв міського кладовища.«Приходьте достойно провести захисника в останню дорогу. Завтра у нашій громаді – День жалоби. Вічна пам’ять Віталієві! Сил родині пережити горе», - зазначив градоначальник.

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