На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Віталія Гараня

На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Віталія Гараня
У Ковелі на Волині завтра, 10 січня, прощатимуться із Героєм Віталієм Гаранем, який загинув 4 січня поблизу міста Мар’їнка Донецької області.

Про це в телеграмі повідомляє Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Чин похорону відбуватиметься так:

▪11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪хода до центру міста після завершення богослужіння;
▪орієнтовно о 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
▪короткі богослужіння біля домівок воїна на вулицях Липинського, 36 та Героїв України, 20 після завершення громадянської панахиди.

Поховають Віталія Гараня на Алеї Героїв міського кладовища.

«Приходьте достойно провести захисника в останню дорогу. Завтра у нашій громаді – День жалоби. Вічна пам’ять Віталієві! Сил родині пережити горе», - зазначив градоначальник.

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Теги: загиблі, війна
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