Осиротіли дві доньки: на Донеччині загинув волинянин Віталій Гарань
Сьогодні, 16:27
У боях із російськими окупантами загинув ковельчанин, командир відділення ЗСУ Віталій Гарань.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Гарань Віталій Миколайович (07.03.1983 – 04.01.2024) був мобілізований у грудні 2022 року. Служив у десантно-штурмових військах. Солдат, командир аеромобільного відділення загинув поблизу міста Мар’їнка Донецької області.
Про час прибуття кортежу із тілом Героя додому та поховання повідомлять згодом.
«Висловлюю щирі співчуття батькам Людмилі Костянтинівні та Миколі Йосиповичу, братові Романові, донькам Ірині та Ользі й усім, хто знав, любив і чекав Віталія! Вічна пам’ять, честь і слава Героєві!» - зазначив Ігор Чайка.
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Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Гарань Віталій Миколайович (07.03.1983 – 04.01.2024) був мобілізований у грудні 2022 року. Служив у десантно-штурмових військах. Солдат, командир аеромобільного відділення загинув поблизу міста Мар’їнка Донецької області.
Про час прибуття кортежу із тілом Героя додому та поховання повідомлять згодом.
«Висловлюю щирі співчуття батькам Людмилі Костянтинівні та Миколі Йосиповичу, братові Романові, донькам Ірині та Ользі й усім, хто знав, любив і чекав Віталія! Вічна пам’ять, честь і слава Героєві!» - зазначив Ігор Чайка.
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