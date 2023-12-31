Торік волинські прикордонники не випустили 6 тисяч осіб

Прикордонники Волинського загону продовжують у складі Сил оборони України виконувати бойові завдання та протидіяти протиправній діяльності на державному кордоні.Так, упродовж минулого року охоронці кордону затримали майже 600 порушників законодавства з прикордонних питань, виявили 105 одиниць зброї, 100 боєприпасів та понад 19 кілограмів наркотичних речовин, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у фейсбуці.Охоронці кордону припинили п'ять спроб незаконного переміщення товарів поза пунктами пропуску, затримали 27 осіб за спробу перетину кордону на «зеленій» ділянці.Торік кордон в межах області перетнули майже 3,6 мільйона осіб та понад 800 тисяч транспортних засобів.З різних причин прикордонники Волинського загону не пропустили через державний рубіж майже 6 тисяч осіб. Під час прикордонного контролю інспектори виявили 250 документів, які містили ознаки підробки. Найчастіше підробляли військово-облікові документи та довідки про перебування особи на консульському обліку. Двійко осіб спробували перетнути українсько-польський кордон шляхом уникнення прикордонного контролю, сховавшись в купе пасажирського потягу та кабіні вантажівки.В рамках протидії організованим формам незаконного виїзду осіб призовного віку за кордон, кримінальними аналітиками оперативних підрозділів було встановлено близько 200 ліцензіатів, які систематично допускали порушення та сприяли виїзду вказаної категорії громадян з України. По більш ніж пів сотні з них до компетентних органів направлено інформування про скасування ліцензії та притягнення останніх до кримінальної відповідальності.Оперативними підрозділами викрито діяльність 2 організованих злочинних угруповання та 8 протиправних груп, які спеціалізувалися на організації незаконного виїзду осіб призовного віку за кордон. Припинено функціонування 10 каналів вказаної протиправної діяльності, засуджено 73 особи. Ліквідовано 3 канали незаконного виготовлення та обігу електронних сигарет, компонентів до них і рідин без акцизних марок.Дискредитовано ряд протиправних угрупувань, які спеціалізуються на контрабанді тютюнових виробів з використанням безпілотних літальних апаратів. В результаті оперативної протидії примусово приземлено 3 квадрокоптери з цигарками, в рамках проведення слідчих дій вилучено 9 безпілотників різних типів, комплектуючі для їх запуску та цигарки.Торік прикордонники задокументували тринадцять спроб надання подорожніми неправомірної вигоди за безперешкодний пропуск через кордон.