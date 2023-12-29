Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі, щоб залякати НАТО, – WSJ
Сьогодні, 16:50
Наприкінці минулого місяця президент Олександр Лукашенко заявив, що росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у країні.
Розміщення ядерної зброї на території Білорусі біля кордонів країн-членів НАТО є лише маніпуляціями Кремля, щоб залякати Альянс та зменшити військову підтриму України, – пише LB.ua з посиланням на The Wall Street Journal.
Як зазначили у виданні, джерела серед американських чиновників не були багатослівними та не надають повної інформації про свої розвідувальні дані щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. І, цілком можливо, що Лукашенко блефує.
Водночас у липні минулого року у розвідці Міноборони США заявили, що немає "жодних підстав сумніватися" в заявах Володимира Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.
"Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, в тому числі відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що "авіабаза "Ліда", розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з росією", – пише видання.
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Розміщення ядерної зброї на території Білорусі біля кордонів країн-членів НАТО є лише маніпуляціями Кремля, щоб залякати Альянс та зменшити військову підтриму України, – пише LB.ua з посиланням на The Wall Street Journal.
Як зазначили у виданні, джерела серед американських чиновників не були багатослівними та не надають повної інформації про свої розвідувальні дані щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. І, цілком можливо, що Лукашенко блефує.
Водночас у липні минулого року у розвідці Міноборони США заявили, що немає "жодних підстав сумніватися" в заявах Володимира Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.
"Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, в тому числі відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що "авіабаза "Ліда", розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з росією", – пише видання.
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