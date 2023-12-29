Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі, щоб залякати НАТО, – WSJ

Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі, щоб залякати НАТО, – WSJ
Наприкінці минулого місяця президент Олександр Лукашенко заявив, що росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у країні.

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі біля кордонів країн-членів НАТО є лише маніпуляціями Кремля, щоб залякати Альянс та зменшити військову підтриму України, – пише LB.ua з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначили у виданні, джерела серед американських чиновників не були багатослівними та не надають повної інформації про свої розвідувальні дані щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. І, цілком можливо, що Лукашенко блефує.

Водночас у липні минулого року у розвідці Міноборони США заявили, що немає "жодних підстав сумніватися" в заявах Володимира Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.

"Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, в тому числі відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що "авіабаза "Ліда", розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з росією", – пише видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі, щоб залякати НАТО, – WSJ
Сьогодні, 16:50
Торік волинські прикордонники не випустили 6 тисяч осіб
Сьогодні, 16:43
Осиротіли дві доньки: на Донеччині загинув волинянин Віталій Гарань
Сьогодні, 16:27
Поліцейські під обстрілами рятують коней на покинутій фермі на Харківщині
Сьогодні, 16:05
Військові отримали партію «мавіків» від Луцькради
Сьогодні, 15:48
Схожі новини
До Білорусі привезли групу депортованих українських дітей, їх зустрічав Лукашенко, – ЗМІ До Білорусі привезли групу депортованих українських дітей, їх зустрічав Лукашенко, – ЗМІ
29 грудень, 2023, 16:10
Як відбувається укріплення кордону з Білоруссю на Волині. ФОТО.ВІДЕО Як відбувається укріплення кордону з Білоруссю на Волині. ФОТО.ВІДЕО
24 грудень, 2023, 08:11
«Вагнерівці» могли приєднатись до спецназу МВС Білорусі, – ЗМІ «Вагнерівці» могли приєднатись до спецназу МВС Білорусі, – ЗМІ
16 грудень, 2023, 23:18
Британія розширила санкції проти Білорусі Британія розширила санкції проти Білорусі
08 грудень, 2023, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі, щоб залякати НАТО, – WSJ
Сьогодні, 16:50
 0
Торік волинські прикордонники не випустили 6 тисяч осіб
Сьогодні, 16:43
 0
Осиротіли дві доньки: на Донеччині загинув волинянин Віталій Гарань
Сьогодні, 16:27
 0
Поліцейські під обстрілами рятують коней на покинутій фермі на Харківщині
Сьогодні, 16:05
 0
Військові отримали партію «мавіків» від Луцькради
Сьогодні, 15:48
 0
Медіа
відео
1/8