Аварія на Ковельській у Луцьку: п’яний водій виїхав на зустрічну

У Луцьку нетверезий водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим авто. Патрульні склали на нього два протоколи.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Луцьким патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Ковельській. Коли вони прибули на місце, то виявили автопригоду за участі двох транспортних засобів.Інспектори з’ясували, що 35-річний водій Audi не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення авто марки Lexus, що рухалося в зустрічному напрямку.Під час спілкування з винуватцем ДТП патрульні виявили в нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловіку запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер, і він погодився. Результат освідування становив понад 5 проміле. Це у понад 25 разів перевищує максимально допустиму норму.На громадянина склали два адміністративні матеріали:- за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);- за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.