У модульному будинку в Луцьку прихистили 7 безхатьків
Сьогодні, 17:16
На території Луцького терцентру у спеціальному модульному будинку для безхатченків нині проживають сім людей.
Про це пише Суспільне.
Будинок функціонує з листопада, розповіла директорка терцентру Галина Шатецька. За цей час по допомогу звернулися десятеро відвідувачів.
Через мороз жильців побільшало. Чоловіча кімната розрахована на вісім ліжкомісць, жіноча — на шість.
"Тут дуже тепло і дуже добре відносяться люди робочі: їсти приносять, чай, цукор і перуть нам. І лікар приходить щоранку, питає стан здоров'я у нас", — говорить мешканець чоловічої кімнати у модульному будинку Степан.
Зі слів Галини Шатецької, усі семеро людей, які зараз живуть у будинку, забезпечені сухпайками. Будівля працює цілодобово.
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Про це пише Суспільне.
Будинок функціонує з листопада, розповіла директорка терцентру Галина Шатецька. За цей час по допомогу звернулися десятеро відвідувачів.
Через мороз жильців побільшало. Чоловіча кімната розрахована на вісім ліжкомісць, жіноча — на шість.
"Тут дуже тепло і дуже добре відносяться люди робочі: їсти приносять, чай, цукор і перуть нам. І лікар приходить щоранку, питає стан здоров'я у нас", — говорить мешканець чоловічої кімнати у модульному будинку Степан.
Зі слів Галини Шатецької, усі семеро людей, які зараз живуть у будинку, забезпечені сухпайками. Будівля працює цілодобово.
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