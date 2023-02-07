У модульному будинку в Луцьку прихистили 7 безхатьків

У модульному будинку в Луцьку прихистили 7 безхатьків
На території Луцького терцентру у спеціальному модульному будинку для безхатченків нині проживають сім людей.

Про це пише Суспільне.

Будинок функціонує з листопада, розповіла директорка терцентру Галина Шатецька. За цей час по допомогу звернулися десятеро відвідувачів.

Через мороз жильців побільшало. Чоловіча кімната розрахована на вісім ліжкомісць, жіноча — на шість.

"Тут дуже тепло і дуже добре відносяться люди робочі: їсти приносять, чай, цукор і перуть нам. І лікар приходить щоранку, питає стан здоров'я у нас", — говорить мешканець чоловічої кімнати у модульному будинку Степан.
У модульному будинку в Луцьку прихистили 7 безхатьків

Зі слів Галини Шатецької, усі семеро людей, які зараз живуть у будинку, забезпечені сухпайками. Будівля працює цілодобово.

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Теги: житло, Луцьк
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