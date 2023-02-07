У модульному будинку в Луцьку прихистили 7 безхатьків

безхатченків нині проживають сім людей.



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Будинок функціонує з листопада, розповіла директорка терцентру Галина Шатецька. За цей час по допомогу звернулися десятеро відвідувачів.



Через мороз жильців побільшало. Чоловіча кімната розрахована на вісім ліжкомісць, жіноча — на шість.



"Тут дуже тепло і дуже добре відносяться люди робочі: їсти приносять, чай, цукор і перуть нам. І лікар приходить щоранку, питає стан здоров'я у нас", — говорить мешканець чоловічої кімнати у модульному будинку Степан.



Зі слів Галини Шатецької, усі семеро людей, які зараз живуть у будинку, забезпечені сухпайками. Будівля працює цілодобово.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Луцького терцентру у спеціальному модульному будинку длянині проживають сім людей.Про це пише Суспільне Будинок функціонує з листопада, розповіла директорка терцентру. За цей час по допомогу звернулися десятеро відвідувачів.Через мороз жильців побільшало. Чоловіча кімната розрахована на вісім ліжкомісць, жіноча — на шість."Тут дуже тепло і дуже добре відносяться люди робочі: їсти приносять, чай, цукор і перуть нам. І лікар приходить щоранку, питає стан здоров'я у нас", — говорить мешканець чоловічої кімнати у модульному будинкуЗі слів Галини Шатецької, усі семеро людей, які зараз живуть у будинку, забезпечені сухпайками. Будівля працює цілодобово.

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