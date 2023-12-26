Комітет Ради виявив корупційні ризики в законопроекті про мобілізацію

законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.



Про це повідомила голова комітету Анастасія Радіна в коментарі



За її словами, комітет дійшов висновку, що мобілізація потрібна в Україні, але деякі норми відповідного законопроєкту мають корупційні ризики. Які саме, Радіна не уточнила і пообіцяла надати цю інформацію згодом.



Вона додала, що на засіданні були присутні представники Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ. Вони погодились з висновком комітету і пообіцяли усунути недоліки.



Нагадаємо, що 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.



Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.



Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.



Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовийтаким, що містить корупційні ризики.Про це повідомила голова комітетув коментарі "Українській правді" За її словами, комітет дійшов висновку, що мобілізація потрібна в Україні, але деякі норми відповідного законопроєкту мають корупційні ризики. Які саме, Радіна не уточнила і пообіцяла надати цю інформацію згодом.Вона додала, що на засіданні були присутні представники Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ. Вони погодились з висновком комітету і пообіцяли усунути недоліки.Нагадаємо, що 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.Уповноважений Верховної Ради з прав людинизаявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.Радник керівника Офісу президентав ефірі телемарафону заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.

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