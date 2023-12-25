Морози вивели з ладу тролейбуси в Луцьку





Про це розповів директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту» Анатолій Миронюк, пише



«Перепади у температурі вплинули на роботу деяких тролейбусів. У тому числі мова йде про нові тролейбуси. Відбулося обмерзання вузлів. Це не системні випадки, а поодинокі. Зокрема, кілька таких інцидентів трапилося вчора», - каже він.



Зі слів директора комунального підприємства, іноді такі неполадки усуваються безпосередньо на лінії. А іноді тролейбус потрібно доставити у депо. Тоді на лінію виходять інші тролейбуси.



«Але, звісно, можуть бути деякі затримки», - розповів директор ЛПЕ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Декілька тролейбусів у Луцьку короткочасно вийшли з ладу через різке похолодання.Про це розповів директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту», пише ВолиньUA «Перепади у температурі вплинули на роботу деяких тролейбусів. У тому числі мова йде про нові тролейбуси. Відбулося обмерзання вузлів. Це не системні випадки, а поодинокі. Зокрема, кілька таких інцидентів трапилося вчора», - каже він.Зі слів директора комунального підприємства, іноді такі неполадки усуваються безпосередньо на лінії. А іноді тролейбус потрібно доставити у депо. Тоді на лінію«Але, звісно, можуть бути деякі затримки», - розповів директор ЛПЕ.

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