Луцькі патрульні знайшли і покарали зухвалого маршрутника
Сьогодні, 18:22
У Луцьку патрульні притягли до адмінвідповідальності водія автобуса, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.
Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
В інтернеті опублікували відеозапис, на якому водій міського маршрутного транспортного засобу грубо порушує правила дорожнього руху. А саме на вулиці Винниченка, перед регульованим пішохідним переходом, шофер не зупинився на заборонний сигнал світлофора.
Патрульні встановили, що керував транспортним засобом 40-річний чоловік. Його інспектори притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП та провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких дій у майбутньому.
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Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
В інтернеті опублікували відеозапис, на якому водій міського маршрутного транспортного засобу грубо порушує правила дорожнього руху. А саме на вулиці Винниченка, перед регульованим пішохідним переходом, шофер не зупинився на заборонний сигнал світлофора.
Патрульні встановили, що керував транспортним засобом 40-річний чоловік. Його інспектори притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП та провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких дій у майбутньому.
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