На Тернопіллі працівників ТЦК судитимуть за побиття військовозобов’язаних

позбавленні волі військовозобов’язаних.



Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.



За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців об’єднаного міського ТЦК, які побили військовозобов’язаних. Інцидент трапився в жовтні 2023 року.



За результатами розслідування солдату роти охорони інкримінують умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, катування, незаконне позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 122, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України), а командиру цього підрозділу - катування та незаконне позбавлення волі людини (ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 127 КК України).



Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР у м. Львові за оперативного супроводу ДБР.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Тернопільщині судитимуть двох військових ТЦК за обвинуваченням у побитті, катуванні таПро це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців об’єднаного міського ТЦК, які побили військовозобов’язаних. Інцидент трапився в жовтні 2023 року.За результатами розслідування солдату роти охорони інкримінують умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, катування, незаконне позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 122, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України), а командиру цього підрозділу - катування та незаконне позбавлення волі людини (ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 127 КК України).Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР у м. Львові за оперативного супроводу ДБР.

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