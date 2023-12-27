На Тернопіллі працівників ТЦК судитимуть за побиття військовозобов’язаних
Сьогодні, 18:13
На Тернопільщині судитимуть двох військових ТЦК за обвинуваченням у побитті, катуванні та позбавленні волі військовозобов’язаних.
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців об’єднаного міського ТЦК, які побили військовозобов’язаних. Інцидент трапився в жовтні 2023 року.
За результатами розслідування солдату роти охорони інкримінують умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, катування, незаконне позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 122, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України), а командиру цього підрозділу - катування та незаконне позбавлення волі людини (ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 127 КК України).
Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР у м. Львові за оперативного супроводу ДБР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців об’єднаного міського ТЦК, які побили військовозобов’язаних. Інцидент трапився в жовтні 2023 року.
За результатами розслідування солдату роти охорони інкримінують умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, катування, незаконне позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 122, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України), а командиру цього підрозділу - катування та незаконне позбавлення волі людини (ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 127 КК України).
Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР у м. Львові за оперативного супроводу ДБР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі патрульні знайшли і покарали зухвалого маршрутника
Сьогодні, 18:22
На Тернопіллі працівників ТЦК судитимуть за побиття військовозобов’язаних
Сьогодні, 18:13
Морози вивели з ладу тролейбуси в Луцьку
Сьогодні, 17:55