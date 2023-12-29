В Україні скасували мораторій на припинення комунальних послуг за борги





Про це пише



Так, Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення штрафів і пені, стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги для населення у разі несплати.



При цьому мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії.



Крім того, постановою на окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.



Нагадаємо, на засіданні 27 грудня Кабінет міністрів України продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року. Нині тариф на електроенергію для населення складає 2,64 грн/кВт-год.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.Про це пише Главком із посиланням на постанову уряду.Так, Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення штрафів і пені, стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги для населення у разі несплати.При цьому мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії.Крім того, постановою на окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.Нагадаємо, на засіданні 27 грудня Кабінет міністрів України продовжив діюна електроенергію для населення до кінця квітня наступного року. Нині тариф на електроенергію для населення складає 2,64 грн/кВт-год.

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