В Україні скасували мораторій на припинення комунальних послуг за борги

В Україні скасували мораторій на припинення комунальних послуг за борги
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Про це пише Главком із посиланням на постанову уряду.

Так, Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення штрафів і пені, стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги для населення у разі несплати.

При цьому мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Крім того, постановою на окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.

Нагадаємо, на засіданні 27 грудня Кабінет міністрів України продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року. Нині тариф на електроенергію для населення складає 2,64 грн/кВт-год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тарифи, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Тернопіллі працівників ТЦК судитимуть за побиття військовозобов’язаних
Сьогодні, 18:13
Морози вивели з ладу тролейбуси в Луцьку
Сьогодні, 17:55
В Україні скасували мораторій на припинення комунальних послуг за борги
Сьогодні, 17:43
Комітет Ради виявив корупційні ризики в законопроекті про мобілізацію
Сьогодні, 17:35
Аварія на Ковельській у Луцьку: п’яний водій виїхав на зустрічну
Сьогодні, 17:32
Схожі новини
У Нововолинську тарифи на воду зростуть майже удвічі У Нововолинську тарифи на воду зростуть майже удвічі
29 грудень, 2023, 17:44
Міненерго: з 1 січня електрика не подорожчає Міненерго: з 1 січня електрика не подорожчає
17 листопад, 2023, 13:55
Повідомили, чи підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду в Україні Повідомили, чи підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду в Україні
10 вересень, 2021, 13:46
8 тисяч за пологи, 16 тисяч при інфаркті: на медпослуги в Україні пропонують нові тарифи 8 тисяч за пологи, 16 тисяч при інфаркті: на медпослуги в Україні пропонують нові тарифи
30 січень, 2020, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі патрульні знайшли і покарали зухвалого маршрутника
Сьогодні, 18:22
 0
На Тернопіллі працівників ТЦК судитимуть за побиття військовозобов’язаних
Сьогодні, 18:13
 0
Морози вивели з ладу тролейбуси в Луцьку
Сьогодні, 17:55
 0
Як приймати противірусні препарати*
Сьогодні, 17:51
 0
В Україні скасували мораторій на припинення комунальних послуг за борги
Сьогодні, 17:43
 0
Медіа
відео
1/8