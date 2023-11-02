У нацпарку на Волині – пташиний рекорд
Сьогодні, 18:32
Цього року працівники Шацького національного природного парку на Волині зареєстрували рекордну кількість птахів омелюхів.
Про це йдеться у повідомленні нацпарку у фейсбуці.
Цьогоріч працівникии парку зафіксували рекордну кількість омелюхів (Bombycilla garrulus), зокрема великі зграї, які складаються з близько 100 особин.
Омелюхи - одні з небагатьох пташок, котрі їдять ягоди омели. А це одночасно і корисно, і шкідливо. Корисно через те, що омелюхи знищують ягоди паразита-омели. А шкода полягає в тому, що омела розповсюджується за допомогою птахів. В плодах омели, які приваблюють пернатих є клейка речовина вісцин. Птахи перелітають з дерева на дерево, зчищають із дзьоба приклеєне до нього насіння. Таким способом омела з’являється у великій кількості та на необмеженій площі.
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Про це йдеться у повідомленні нацпарку у фейсбуці.
Цьогоріч працівникии парку зафіксували рекордну кількість омелюхів (Bombycilla garrulus), зокрема великі зграї, які складаються з близько 100 особин.
Омелюхи - одні з небагатьох пташок, котрі їдять ягоди омели. А це одночасно і корисно, і шкідливо. Корисно через те, що омелюхи знищують ягоди паразита-омели. А шкода полягає в тому, що омела розповсюджується за допомогою птахів. В плодах омели, які приваблюють пернатих є клейка речовина вісцин. Птахи перелітають з дерева на дерево, зчищають із дзьоба приклеєне до нього насіння. Таким способом омела з’являється у великій кількості та на необмеженій площі.
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