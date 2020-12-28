Пішов до школи і зник на Волині розшукують 9-річного хлопчика
Сьогодні, 19:24
На Волині рідні та правоохоронці розшукують 9-річного хлопчика.
Про це повідомляють у Володимирському районному відділі поліції.
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження безвісті зниклого неповнолітнього Солодуна Михайла Павловича, 03.03.2014 року народження. Хлопець 8 січня вранці пішов з дому до школи, однак на навчанні так і не був та до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст - близько 140 см., худорлявої статури, волосся чорне, коротко стрижене, на обличчі подряпини (подряпав собака).
Був одягнений: куртка зеленого кольору, хомут та шапку кольору хакі, джинси чорного кольору, при собі мав шкільний рюкзак сірого кольору.
"Всім, кому що-небудь відомо про місцезнаходження безвісті зниклого, просимо повідомити до Володимирського РВП ГУНП у Волинській області. Контактні телефони: 0 (63) 466 10 66 або на лінію «102»", - йдеться у дописі поліцейських.
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Про це повідомляють у Володимирському районному відділі поліції.
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження безвісті зниклого неповнолітнього Солодуна Михайла Павловича, 03.03.2014 року народження. Хлопець 8 січня вранці пішов з дому до школи, однак на навчанні так і не був та до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст - близько 140 см., худорлявої статури, волосся чорне, коротко стрижене, на обличчі подряпини (подряпав собака).
Був одягнений: куртка зеленого кольору, хомут та шапку кольору хакі, джинси чорного кольору, при собі мав шкільний рюкзак сірого кольору.
"Всім, кому що-небудь відомо про місцезнаходження безвісті зниклого, просимо повідомити до Володимирського РВП ГУНП у Волинській області. Контактні телефони: 0 (63) 466 10 66 або на лінію «102»", - йдеться у дописі поліцейських.
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