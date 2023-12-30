Знайшли 9-річного волинянина, який зник дорогою до школи
Сьогодні, 20:24
На Волині вдалося знайти 9-річного школяра, який зник зранку, 8 січня.
Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.
9-річний Михайло Солодун обʼєктом злочину не став.
Правоохоронці висловили вдячність всім небайдужим за допомогу в пошуку.
Нагадаємо, неповнолітній Михайло Солодун вранці 8 січня пішов з дому до школи, однак на навчанні так і не був, до вечора його місцезнаходження було невідоме.
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Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.
9-річний Михайло Солодун обʼєктом злочину не став.
Правоохоронці висловили вдячність всім небайдужим за допомогу в пошуку.
Нагадаємо, неповнолітній Михайло Солодун вранці 8 січня пішов з дому до школи, однак на навчанні так і не був, до вечора його місцезнаходження було невідоме.
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