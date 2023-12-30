Знайшли 9-річного волинянина, який зник дорогою до школи

Знайшли 9-річного волинянина, який зник дорогою до школи
На Волині вдалося знайти 9-річного школяра, який зник зранку, 8 січня.

Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.

9-річний Михайло Солодун обʼєктом злочину не став.

Правоохоронці висловили вдячність всім небайдужим за допомогу в пошуку.

Нагадаємо, неповнолітній Михайло Солодун вранці 8 січня пішов з дому до школи, однак на навчанні так і не був, до вечора його місцезнаходження було невідоме.


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Теги: Волинь, розшук, Володимир, поліція
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