Знайшли 9-річного волинянина, який зник дорогою до школи





Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.



9-річний Михайло Солодун обʼєктом злочину не став.



Правоохоронці висловили вдячність всім небайдужим за допомогу в пошуку.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вдалося знайти 9-річного школяра, який зник зранку, 8 січня.Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.9-річнийобʼєктом злочину не став.Правоохоронці висловили вдячність всім небайдужим за допомогу в пошуку.Нагадаємо, неповнолітній Михайло Солодун вранці 8 січня пішов з дому до школи, однак на навчанні так і не був , до вечора його місцезнаходження було невідоме.

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