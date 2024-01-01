Чому у деяких мікрорайонах Луцька не було холодного водопостачання





Як розповів у коментарі Віктор Гуменюк, це пов'язано із аварійним відключенням живлячої лінії Дубнівської станції водопідготовки.



"Внаслідок цього зупинилося усе насосне обладнання, але працівники вже підключили резервну лінію, обладнання знову працює. Причину знеструмлення з'ясовуємо", — зазначив Віктор Гуменюк.



Зі слів директора комунального підприємства, через короткочасну перерву у роботі обладнання і насосів у користувачів була відсутня вода. Ситуація стабілізується орієнтовно за годину, — додав Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері, 8 січня низка користувачів у 33-му і 40-му мікрорайонах Луцька повідомили про відсутність чи суттєве пониження холодного водопостачання.Як розповів у коментарі Суспільному директор комунального підприємства "Луцькводоканал", це пов'язано із аварійним відключенням живлячої лінії Дубнівської станції водопідготовки."Внаслідок цього зупинилося усе насосне обладнання, але працівники вже підключили резервну лінію, обладнання знову працює. Причину знеструмлення з'ясовуємо", — зазначив Віктор Гуменюк.Зі слів директора комунального підприємства, через короткочасну перерву у роботі обладнання і насосів у користувачів була відсутня вода. Ситуація стабілізується орієнтовно за годину, — додав Гуменюк.

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